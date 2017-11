Al crecer, todos tenemos ídolos que nos sirven de referencia, pero cuando es alguien veterano el que sigue los pasos de una persona más joven, ¡es imposible no sorprenderse! Sobre todo el el mundo del show business. Y esto mismo ha ocurrido con Jennifer López, presentada como imagen de la nueva campaña de GUESS, un rol que desde hace dos temporadas también tiene la joven cantante latina Camila Cabello.

“Cuando recibí la llamada de Paul Marciano pidiéndome ser la nueva chica GUESS, estaba contenta y emocionada de integrarme a una marca tan icónica que he amado desde mis años adolescentes”, dijo la actriz de Shades of Blue en un comunicado de prensa. “Cuando miro hacía atrás a las primeras campañas de GUESS a través de los años, ves a todas estas bellas modelos e icónicas imágenes que ha creado Paul. Es un enorme halago haber sido seleccionada para la campaña primavera 2018 de Guess”. Un orgullo que Jennifer comparte ahora con otra estrella internacional como Gigi Hadid, que comenzó su carrera de modelo con solo cuatro años gracias a esta marca y, desde entonces, ha protagonizado más de 10 campañas con ellos.

En lo que ahora identificamos como una pista no tan sutil, López dio una prefigura a su involucramiento con la marca en su nuevo video musical “Amor, Amor, Amor”, que estrenó hace tan solo dos semanas. En él, la cantante lleva un crop top con el logo vintage de la marca durante la mayoría del video, cambiando el look únicamente por un ajustado enterizo y unos pantalones culotte de piel negra (también de la firma, pero todavía no están a la venta).

En la primera imagen publicada por GUESS, capturado en blanco y negro por la fotógrafa Tatiana Gerusova, la cantante de Ain’t Your Mama posa con unos mini shorts, una camisa blanca desabrochada hasta el ombligo, un cinturón negro, tacones blancos y grandes aros metálicos en las orejas. Lleva un maquillaje sexy muy al estilo GUESS, con piel luminosa, labios brillantes, ojos smokey y el cabello ultra voluminoso. “¿Adivina quien es la nueva chica GUESS?”, escribió López junto a la imagen en su cuenta de Instagram.

Otras caras famosas que han protagonizado las campañas de GUESS son Claudia Schiffer, Anna Nicole Smith y Adriana Lima hasta jóvenes como Hailey Baldwin y Kate Upton. No cabe la menor duda que involucrarse con una marca como esta es un gran honor y un sello oficial de una mujer globalmente sensual. En la imagen anterior, Camila, posando con la misma camiseta que Jennifer lleva en su último videoclip. La cantante de Havana ha aparecido en la campaña de otoño-invierno 2017-2018 y actualmente es imagen de la campaña Holiday 2017.

“Jennifer López es el sueño de una GUESS Girl! Es una artista realizada, es icónica y es sensual”, dijo Marciano en el comunicado de prensa. “El impacto y la influencia de Jennifer sigue creciendo, y esta campaña celebra la noción que las mujeres se vuelven más bellas y talentosas a través de sus experiencias de vida a través de los años. Su belleza y su elegancia deslumbran en esta campaña, y estoy tan feliz que Jennifer aceptó ser nuestra nueva GUESS Girl, y al mismo tiempo, la ‘Femme Fatale’ de Marciano”.