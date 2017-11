Elsa Hosk tiene las botas que tú y todas las 'celebrities' quieren

Los ángeles de Victoria's Secret son mundialmente conocidas por sus looks de lencería pero también tienen un street style muy poderoso y todo lo que se ponen se convierte en tendencia. La última en colgarse el título de trendsetter en este selecto grupo de modelos es Elsa Hosk. La espectacular rubia ha apostado por un complemento imprescindible de la temporada y se ha convertido en una fuente de inspiración para todas las fashionistas (incluidas las celebrities).

Si todavía no tienes unas botas over the knee, seguro que después de ver estos looks de Elsa querrás unas. Y no te culpamos, ¡son irresistiblemente sexys! La modelo sueca ha llevado un modelo rojo de Fendi que combina leather con elástico en la parte trasera, las favoritas de las influencers en las últimas fashion weeks. Pero, sorprendentemente, lo que más ha llamado nuestra atención no son las botas en sí mismas, sino el vestido con el que las ha combinado. Un diseño azúl bebé muy sexy, de inspiración lencera, con detalles de encaje y cordones en el escote. Y encima, un cárdigan largo de color blanco. El toque final, un intenso rojo en sus labios para un efecto femme fatale.

Y para un resultado más chic, ¿qué tal el color camel? En esta ocasión el color elegido para combinar con este marrón es el clásico denim, en forma de vestido-trench, de Kreist. Un mix que funciona en cualquier ocasión, sobre todo durante el día, no hay más que ver a Elsa. Además, el corte midi de la falda, con los botones abiertos, pone la nota sexy y deja a la vista estas botas de piel de Stuart Weitzman. Queremos este outfit ya.

Y si las rojas y las marrones te han gustado, espera a ver un modelo muy similar que Elsa eligió hace unos pocos días en Shangai, donde se grabó el Victoria's Secret Fashion Show 2017. Unas botas calcetín por encima de la rodilla en intenso rosa neón. To die for! Un diseño de Balenciaga que ha provocado un absoluto revuelo en Instagram. Más abajo te explicamos por qué.

Un look muy diferente al anterior, con el rosa como protagonista. ¡Perfecto para el día! Y, entre los comentarios, muchos que se refieren al estilo Barbie de la modelo, aunque en una versión mucho más actualizada. Y precisamente leyendo los comentarios de las seguidoras, que se preguntaban de qué firma serían estas botas, hemos visto algunos nombres muy familiares, como los de Paris Hilton y Bella Thorne. ¡Lo que estás leyendo! La socialité dejaba el siguiente comment en el perfil de Elsa: "Where did you get those boots?", acompañado de corazones rosas. Por su parte, la joven actriz afirmaba con rotundidad: "I want these boots". Así que solo nos queda preguntarnos si ellas serán las siguientes en lucir esta arriesgado y trendy modelo de botas otk.