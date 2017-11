El vestido favorito de las celebs que puede ser tuyo gracias a Kendall y Kylie Jenner

Kylie Jenner quedó fascinada con el vestido que utilizó para festejar su cumpleaños número 21, uno de los más importantes en su vida porque marcó su mayoría de edad. Como era de esperarse, la hermanita de Kim Kardashian celebró a lo grande esa fecha, con una fiesta rodeada de sus famosas hermanas y las amigas más chic del momento. Kendall logró llamar la atención esa noche con la pieza que la cautivó: un minivestido plateado repleto de cristales Swarovski, con escote profundo y tirantes spaghetti y valorado en más de 8 mil dólares por la firma libanesa Labourjoisie.

El vestido de Kendall pasó a la historia mucho antes de que la modelo cumpliera la mayoría de edad. En el año 2002, la entonces mejor amiga de Kim, Paris Hilton, celebró el mismo aniversario con un vestido plateado muy parecido. La noche de su fiesta, Kendall confesó que se había inspirado en la heredera para portar un look similar: "Vintage con vibras de Paris Hilton", escribió en su Instagram junto a una foto luciendo la prenda.

Además del vestido, Kendall se inspiró en los accesorios de Paris y llevó una gargantilla a juego con el vestido. El bolso de Kendall fue un clutch transparente de L'Afshar, mientras que el de Paris era en forma de caja en color rosa claro con un diseño de Tinkerbell.

labourjoisie لابورجوازي (@labourjoisie)

De inmediato, las admiradoras de las Jenner buscaron imitar el estilo de Kendall. Su look fue tan atractivo que una influencer más se unió a la lista de cumpleañeras, haciendo más vistoso el modelo. En mayo, Chiara Ferragni celebro sus 30 primaveras con un modelo similar. Encantada con el diseño, la it girl italiana no paraba de presumir su figura en el minidress que destellaba cada vez que se encontraba con la luz. Tanto le gustó el modelo que utilizó uno similar para festejar el cumpleaños de su novio, Fedez, esta vez un top con la espalda descubierta y al que optó por darle el protagonismo de su look con accesorios bastante sobrios, muy distintos a los que Kendall y Paris eligieron.

Ahora, gracias a la nueva colección de ropa que Kendall y Kylie Jenner diseñan, ¡el vestido puede ser tuyo! Las chicas incluyeron en sus nuevos diseños de Dropfour el famoso vestido plateado. La prenda salió a la venta hace un par de días con un precio de 395 dólares y en el sitio de la marca Kendall+Kylie sólo estaba disponible en talla S.

Una versión similar



No queda duda que el vestido ha sido un hit desde que Paris Hilton apareció con él. Quizá por el escote, el largo a medio muslo, la forma en la que acentúa la figura o el lindo detalle de los brillos que lo hacen perfecto para las fiestas nocturnas. Por ello es que varias marcas han diseñado un modelo parecido. Tal es el caso de Zara, que ante el furor de la prenda, agregó a su colección un top inspirado en el cumpleaños 21 de la heredera Hilton.

El top, fabricado en cota de malla, imita el brillo de las piedras Swarovski y también tiene el característico escote holgado. Para alegría de muchas seguidoras de las Hilton o las Jenner, el precio no rebasa los 35 dólares.

