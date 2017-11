La chaqueta roja de Kate Middleton que querrás tener este otoño

Los Duques de Cambridge tuvieron una agitada agenda el día de hoy en la ciudad de Birmingham. Por la mañana visitaron una fábrica automotriz y en la tarde, acudieron al estadio Villa Park, casa del equipo Aston Villa Football Club. Las miradas se posaron sobre la Duquesa de Cambridge, quien lució radiante en ambos eventos con diferentes atuendos, los cuales disimulaban su tercer embarazo.

VER GALERÍA

A su paso por el Villa Park, Kate Middleton se dejó ver fabulosa con un look deportivo en negro y rojo. En el club del equipo de fútbol profesional –favorito del príncipe William –la pareja vio el trabajo del programa Coach Core y conocieron a sus representantes.

VER GALERÍA

La Duquesa se veía en excelente condición apostando por un look totalmente en negro con un jersey de cuello alto, unos skinny jeans ajustados y un par de tenis New Balance oscuros. Para completar su look y cuidar su pancita de las bajas temperaturas del lugar, Kate optó por una chaqueta roja de cuello alto de Perfect Moment. Esa misma chamarra la utilizó en febrero pasado, al promover el maratón de Londres.

VER GALERÍA

Según el sitio de la marca de ropa deportiva, el modelo Mini Duvet, en color rojo, la cual cuenta con unas almohadillas que la hacen más confortable, tiene un precio aproximado de $409 dólares. Con el efecto Kate Middleton, seguro la prenda podría agotarse en cuestión de horas. Kate, quien ha sufrido severos malestares mañaneros en su tercer embarazo, parecía estar en perfectas condiciones; con una gran sonrisa, la mejor actitud y una esbelta figura. Según los reportes, la madre de los príncipes George y Charlotte estaría por finalizar su cuarto mes de gestación.

Un look más elegante por la mañana

Antes de presentarse en el estadio, los Duques de Cambridge acudieron a la planta de manufactura de Jaguar Land Rover en la ciudad de Solihull, al sureste de Birmingham. La pareja real recibió una demostración del funcionamiento del área de ensamble, escucharon del proceso de manufactura y convivieron con el personal que ahí labora. Incluso, los Duques tuvieron la oportunidad de manejar uno de los vehículos de prueba en el área designada para este fin.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Kate Middleton y su look más elegante en su tercer embarazo

- FOTOS: Los looks pre mamá de Kate Middleton

Para esta visita, Kate lució más estiloso; optó por llevar un abrigo negro de la marca inglesa Goat con detalles militares en los puños y el cuello. Seguro, esta pieza se te hace conocida pues se la hemos visto en múltiples ocasiones como en 2014 en una visita por Nueva York. En cuanto a su joyería, Kate fue discreta; llevó un par de aretes en forma de gota de una de sus marcas preferidas, Kiki McDonough.