Selfies, batas y muchos besos, así se ha vivido el backstage del Victoria’s Secret Fashion Show

El desfile de modas más grande y esperado año con año está por comenzar. Con Shanghái como escenario y con mucha expectativa de por medio, los ángeles de Victoria’s Secret se han preparado para pasar por la pasarela. Si bien han faltado algunos de sus rostros emblemáticos, otros como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Lily Aldridge se han vuelto a enfundar en sus enormes alas para poder dejar a todos sorprendidos con las nuevas propuestas de la firma de lencería más famosa del mundo.

Por supuesto, entre los más emocionados de esta madrugada en la Ciudad de México, noche en Shanghái –con 14 horas de diferencia entre ambos países- estuvo el diseñador Olivier Rousteing. Con solo 32 años, el director creativo del Balmain se ha convertido en el primer diseñador en hacer una colaboración con la firma y desde que se dieron a conocer algunas de las piezas que se presentaron hoy durante el desfile, los amantes de la marca han esperado grandes cosas.

Aunque nadie ha podido ignorar la ausencia de Gigi Hadid, quien apenas hace unos días confirmó que no participaría en el desfile por tercer año consecutivo, parece que su hermana Bella la está pasando de maravilla. La guapísima modelo sorprendió al aparecer con la melena muy corta, tal vez a ella también le gustó eso de novio nuevo look nuevo, y es que después de unos meses en solitario se le ha visto una vez más con el cantante The Weeknd, con quien había terminado su relación después de que el iniciara un romance con Selena Gomez. Bella y The Weeknd fueron los protagonistas de una de las escenas más recordadas del VSFS del año pasado.

¡Todo listo! Las modelos de Victoria's Secret han llegado a Shanghái

Entre quienes regresaron a esta gran pasarela rosa, es Karlie Kloss, quien después de no haber desfilado el año pasado, ésta vez retoma sus alas y lo hace con mucha emoción. Entre las veteranas y conocedoras de lo que sucederá esta mañana, está Candice Swanepoel, que vuelve al desfile tras haberse convertido en mamá el año pasado.

