VIDEO: Luce 'chic' y profesional con estos looks inspirados en Victoria Beckham

Tenemos para ti unos looks inspirados en el estilo de Victoria Beckham. Esta temporada no pueden faltar en tu clóset los pantalones acampanados, unos elegantísimos culottes y unos jeans. Además de esto, puedes complementar tu estilo con los accesorios que son un ‘must’ en esta época: un buen par de guantes de piel, unas gafas oscuras y un foulard.

Conseguir un outfit como el de Victoria es sencillo, siempre y cuando se elijan las prendas adecuadas. Sobre la evolución de su estilo, la ex Spice Girl contó en una entrevista con ELLE UK como fue que descubrió que su verdadera pasión era la moda y no la música. “Cuando miró al pasado y veo la forma en la que me vestía y me comportaba, pienso que probablemente era un reflejo de mis inseguridades. Ahora, me siento con más confianza en mí misma, envejecer no me molesta en absoluto”.