Megan Fox, el reclamo más 'hot' de su línea de lencería

La actriz Megan Fox ha vuelto a causar furor en las redes sociales gracias a su nueva faceta laboral alejada del set de rodaje. La protagonista de Transformers se convertía el pasado mes de marzo en diseñadora de lencería para Frederick’s of Hollywood, firma de la que también ha sido imagen y embajadora.

Tras la presentación oficial, a principios de año, Fox se sirvió de las redes sociales, en concreto de su perfil de Instagram, para dar cuenta a sus casi 5 millones de seguidores de los detalles de su primera colección de prendas íntimas. La artista mostró, en su momento, imágenes de las siluetas y de la sensual sesión de fotos en la que ella misma se convertía en la percha de lujo de sus primeras creaciones.

VER GALERÍA

No obstante, las instantáneas más comentadas por los usuarios de las redes sociales y, por tanto, las que más éxito están teniendo entre su público, son las imágenes en las que Megan muestra sus diseños cuando posa en su propia casa, sin una producción fotográfica detrás.

VER GALERÍA

En esta ocasión, la bella actriz ha reaparecido posando frente al espejo de su habitación con un sensual conjunto blanco formado por un ‘body’ lencero y un tanga a juego. La mujer del actor Brian Austin Green, y madre de tres de sus cuatro hijos, presentaba así el adelanto de su nueva colección para la casa de lencería, la segunda con la firma: “Esto es lo nuevo. Un pequeño avance de lo que está a punto de llegar… justo para las próximas fiestas”. La diseñadora volvía a erigirse de este modo como el mejor reclamo de su trabajo, gracias a la espectacular figura que luce en la instantánea.

VER GALERÍA

Como no podía ser de otro modo, los comentarios de sus ‘followers’ no se hacían esperar y, además de los típicos piropos que siempre recibe cuando muestra momentos de su vida personal y profesional, han sido muchas las fans que se interesaban por esta nueva colección. En concreto, el conjunto que luce Megan no está disponible aún en la página web de la firma americana, sin embargo, algunos de los conjuntos de antiguas colecciones creadas por la actriz, pueden adquirirse en la tienda online de la casa. Los precios de las piezas creadas por Fox oscilan entre los 30 y los 60 euros.

VER GALERÍA

Esta novedad profesional en la vida de la artista coincide con la cercanía de su próximo estreno cinematográfico Zeroville que, aunque el lanzamiento está previsto para el próximo 2018, no se conoce aún la fecha exacta de la premiere mundial.