Cuando se piensa en República Dominicana es muy probable que lo primero que venga a la mente sean los ritmos de la bachata, paisajes de playas maravillosas y estupendos jugadores de béisbol. Solo que ahora RD tiene unas nuevas –y muy cool– embajadoras. Se trata de un grupo de jovencísimas modelos que han desplazado a la ola de bellezas brasileñas que en los últimos años han dominado las pasarelas mundiales. Con su belleza singular, su actitud positiva y una alegría caribeña inigualable, estas dominicanas están conquistando las competitivas industrias de la moda y la belleza por méritos propios.

Chanel, Balmain, Prada y Givenchy son algunas de las marcas que tienen a estas modelos como protagonistas. De hecho, dos de ellas, Lineisy Montero e Ysaunny Brito, han llegado a la lista de las top 50 modelos del mundo. Ahora sí, es hora de decir: ¡Bienvenidas Lineisy, Ysaunny, Mily y Scarlet!.

Lineisy Montero - 'Game changer'

Foto: Hairo Rojas

Ella no lo sabía, pero la chica de 19 años que esperaba para desfilar en la pasarela otoño-invierno 2015 de Prada, estaba a punto de hacer historia. Y es que por primera vez en más de 15 años una modelo de color desfilaba con el cabello estilo “afro” en todo su esplendor. El efecto fue electrizante, transformador. Y la primera sorprendida fue la propia Lineisy Montero. “Al día siguiente estaba en todos los periódicos y sites de internet del mundo. ¡Yo no sabía lo que estaba pasando!”, dice con asombro. Pero poco después comprendió el impacto cultural de su hazaña. “Abrí una brecha a la diversidad. Ahora hay muchas modelos con el cabello al natural trabajando por todas partes”, nos cuenta. Y confiesa que jamás se imaginó sobre una pasarela y menos aún formando parte de esta nueva ola de supermodels.

Ysaunny Brito- Rebelde con causa

Foto: Hairo Rojas

Acaparó las miradas de todo el mundo desde que irrumpió en la pasarela de Fashion Week de París en septiembre de 2013 desfilando para Dior, Kenzo, Alexander McQueen y Louis Vuitton. La chica de la cabeza rapada y los pómulos to die for tenía algo especial: un aire atrevido, indiferente, que gritaba cool. Quizás porque nunca quiso ser modelo.“Quería ser policía, pero una prima me llevó engañada a un casting”, cuenta entre risas una de las dos dominicanas clasificadas entre las 50 modelos mejor pagadas del mundo. Además, Ysaunny es una de las musas de Oliver Rousteing, el diseñador de Balmain; y Jean Paul Gaultier y Tom Ford siempre la tienen en sus desfiles.

Scarlet Quezada - El look del futuro

Foto: Hairo Rojas

Hija de una soprano y un director coral, Scarlet Quezada siempre pensó que su camino sería seguir los pasos de sus padres en el arte. De hecho, desde niña estudió ballet. Pero ella no tenía aspiraciones de sugarplum fairies, sino de grandes casas de moda y pasarelas internacionales. Un día, justamente durante una de sus clases, la chica de intensos ojos verdes fue descubierta por un cazatalentos de Ossygeno Models Management. Acto seguido Scarlet firmó con la prestigiosa agencia IMG Worldwide… y desde entonces ha sido imparable. La temporada pasada Scarlet modeló para Marc Jacobs y Phillip Lim, pero lo mejor está por llegar, pues con su look multicultural unido a la elegancia de una bailarina clásica, Scarlet se está convirtiendo en una de las favoritas de los diseñadores. ¿Ella? ¡Feliz! “Es mejor ser modelo que bailarina”, dice con una sonrisa. “A mí me gusta más”. Y, sin duda, a los fashionistas, también.

Mily Reuter - ADN 'fashion'

Foto: Hairo Rojas

Todos los días tenía una cita con Tyra Banks… aunque solo a través de la pantalla de la TV, pues no se perdía un solo episodio del concurso de modelaje America’s Next Top Model. Claro que la idea de modelar era solo un sueño lejano, por no decir imposible, pues Mily era sumamente tímida. Pero eso pronto cambió. “Estando en el supermercado de compras con mis padres un hombre me siguió y abordó a mi madre. Yo tenía 13 años. Él le dijo que yo podía modelar”, nos cuenta. Ese hombre fue Sandro Guzmán y con esas palabras el mundo de la chica de madre dominicana y padre alemán cambió para siempre. Con su look exótico que evoca a Europa y el Caribe, Mily se convirtió en una de las modelos favoritas de los diseñadores de ambos lados del Atlántico. A los 17 años fue a trabajar a París y más tarde se fue a vivir a Londres. “Lo más difícil fue estar lejos de mi familia. También conocer gente nueva, pues uno tiene que presentarse, tener personalidad. No es solo posar ante una cámara”, dice la chica de Higuey, una ciudad al sureste de República Dominicana.