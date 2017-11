¡Justin Bieber y Abel Tesfaye –mejor conocido como The Weeknd- tienen más cosas en común de lo que te podrías imaginar! Y no... esto no tiene que ver con Selena Gomez o con el hecho de que ambos son canadienses, y es que los famosos comparten la misma chamarra–eso sí, usándola con más de 4 años de diferencia-.

¿La pieza ‘de la discordia’? Una bomber jacket verde con rayas blancas, la cual Abel usó cuando se anunció su ruptura con Selena -con quien llevaba más de 10 meses-, hace un día. El cantante de 27 años presumió su cazadora en una foto de Instagram, en la que aparece sonriendo frente a un espejo, con la frase "Noches en Toronto".

Pero a pesar de que Abel lució –bastante orgulloso- con su estilosa chamarra, el cantante no fue el primero en usarla, pues en 2013 –hace más de 4 años-, Justin la eligió como su pieza clave para la fiesta número 21 de Selena, la cual coordinó con unos pantalones negros y tenis blancos.

¿Lo más curioso? Es que al parecer esta se ha convertido en la bomber jacket post-rompimiento con Selena, y es que, al igual que Abel, Justin también usó esta cazadora días después de que terminara su relación con la cantante, algo que sin duda quería evitar pues en esa fiesta, el famoso llegó no solo con esta prenda, sino con una flor en la mano izquierda –un rosa que seguro le dio a Gomez, tal vez para reconciliarse o como regalo de cumpleaños-.

¿Justin hace 4 años o Abel hace un día? Según tú, ¿a quién se le ve mejor esta chamarra?

