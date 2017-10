La moda no está peleada con la estatura, incluso tu forma de vestir puede ser la mejor aliada para alargar tu figura visualmente. Basta con combinar la forma y el corte de las prendas para lograr un estilo que favorecerá tu figura y, de forma inmediata, aumentará algunos centímetros a tu look. Checa lo que debes y no debes hacer para que tu guardarropa esté lleno de estilo y al mismo tiempo con el mejor secreto para lucir las prendas de pasarela como toda una top model.