Hervé Pierre, el hombre detrás del guardarropa de Melania Trump

Vestir a la Primera Dama de los Estados Unidos no es nada fácil, sin embargo es un altísimo honor para cualquier diseñador. Eso lo sabe bien Hervé Pierre, quien fue el encargado de diseñar el vestido de Melania Trump para el tradicional baile inaugural, en enero pasado.

VER GALERÍA El vestido que Hervé Pierre diseñó para Melania Trump fue donado a la Colección Primeras Damas del museo Smithsonian en Washington. Foto: Getty Images

En entrevista con el New York Times, el francés reveló como era trabajar con la esposa del presidente y encargarse de sus looks.

Para Pierre, esta no era la primera vez que diseñaba para la esposa de un mandatario estadounidense. Anteriormente, había vestido a otras Primeras Damas, pero no bajo su nombre sino trabajando al lado de grandes como Oscar de la Renta o Carolina Herrera. Con el diseñador dominicano creó vestidos para Laura Bush y Hillary Clinton. Al mando de Carolina Herrera, diseñó para Michelle Obama.

VER GALERÍA Michelle Obama usó una de las creaciones de Hervé con Carolina Herrera en una cena de estado para el entonces presidente francés Francois Hollande en 2014. Foto: Getty Images

Sin embargo, esta ocasión era algo especial porque sería bajo su nombre en solitario. Antes de enero de este año, jamás se había reunido con Melania Trump. El diseñador recordó cómo fue se encuentro y las especificaciones que ella le dio para el vestido que quería lucir en el baile inaugural.

VER GALERÍA Melania Trump fue muy precisa en los detalles que quería en el vestido. Foto: Getty Images

“Yo nunca, nunca la había conocido. La conocí el 3 de enero. Me dio algunas palabras clave. Ella no quería un vestido grande, quería algo liso, marfil, vainilla. Tenía que salir realmente bien porque sería parte de la historia –parte de la historia del país pero también parte de lo que yo había logrado en este mundo. He diseñado miles de vestidos, pero la gente recordará este en particular”.

VER GALERÍA Hervé Pierre trabaja con la Primera Dama para crear sus fabulosos look. Foto: Getty Images

La Primera Dama quedó tan complacida con el trabajo de Hervé Pierre, que empezó a trabajar con él, quien además de diseñarle hermosas prendas, también la asesora. “Sí, hago un poco de estilismo para ella, pero ese realmente no es mi fuerte. Lo que me interesa en esta relación de trabajo no es sólo encontrarle ropa bonita –mucha gente puede hacer eso. Es más acerca del legado de esta mujer. Todos tienen una reacción diferente a lo que ella está vistiendo”.

VER GALERÍA Melania Trump es una de las Primeras Damas más estilosas. Foto: White House

¿Cómo se encuentra las prendas ideales para Melania? “Yo voy a Bergdorf, a Saks. Michael Kors, Dior. Lo que es realmente un reto es cuando no puedo decir para que es. Siempre pregunto: ‘¿Ya estuvo en alguna alfombra roja? ¿Alguien más lo ha usado?’ Porque no quiero tenerla a ella en la lista de ‘Quién lo uso mejor’”.

VER GALERÍA Hervé detalló que él va a donde la Primera Dama se encuentre. Foto: Getty Images

La agenda de la Primera Dama es bastante ocupada y siempre que la Primera Dama lo requiera, él tiene que viajar. “Si tengo que ir a D.C., voy, pero si ella está en la torre (Trump Tower), no está muy lejos caminado. Ella no necesita de mí todo el tiempo, así que hay otras cosas que hacer.