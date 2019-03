Estreno en ÍCONOS HOLA! TV: Taylor Swift y Alaska

Una nació en México y formó su carrera en España; la otra es estadounidense. Ambas tienen estilos diferentes, pero tienen algo en común: su pasión por la música, la creatividad y la autenticidad. Por un lado está María Olvido Gara Jova, mejor conocida como Alaska, y por el otro, una de las intérpretes del pop más influyentes de la actualidad, Taylor Swift. Aunque parezcan diferentes, estas dos artistas han roto esquemas en el mundo musical. HOLA! TV estrena este domingo ÍCONOS HOLA! TV: Taylor Swift y Alaska ¡No te lo pierdas!

Fecha: domingo 10 de marzo

Horarios: US ET 9:30PM/ US PT 6:30PM/ ARG 10:30PM/ VEN 9:30PM/ COL 8:30PM/ MEX 7:30PM