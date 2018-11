Este domingo en ¡HOLA! TV: 15 años de trayectoria de David Bisbal

Han sido 15 años de éxito para el cantante David Bisbal, quien se encuentra en el mejor momento de su vida, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Tras su matrimonio en julio pasado con la venezolana Rosanna Zanetti, el español ahora espera a su segundo hijo, el primero de la pareja. No te pierdas este domingo 18 de noviembre el estreno de ¡HOLA! TV y recorre junto a nosotros la carrera musical del intérprete de A partir de hoy, sus inicios como cantante, su trayectoria, vida personal y su rol de padre.

Fecha: 18 de noviembre de 2018

Horarios: US ET 9:30pm / US PT 6:30pm