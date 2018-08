Un millón de personas desfavorecidas han recibido ayuda de la Fundación Prince’s Trust, organización que preside el Príncipe Carlos de Inglaterra y que ahora celebra su 40 aniversario. Durante cuatro décadas, jóvenes de entre 13 y 30 años se han visto beneficiados por esta iniciativa que hoy aplaudimos. En ¡HOLA! TV reconocemos su labor y por ello estrenamos este sábado el especial Los chicos solidarios de la realeza británica.

