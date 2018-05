“Dormir, aunque en los últimos años no duermo mucho. Estar en la cama, ver una película, es lo que más me gusta”, resaltó Laura Pausini al ser consultada sobre cómo prefiere pasar sus ratos libres. En una entrevista para ¡HOLA! TV, la italiana conversó sobre sus pasatiempos y confesó cuáles son los géneros de películas que prefiere.

“Cuando miro una película o una serie, quiero identificarme con el personaje y después me siento por unas horas como esa persona”, señaló entre risas al recalcar que no le gustan las historias de ciencia ficción. Aquí te dejamos parte del momento ameno que vivió la intérprete en el sofá de La Hora Hola. No olvides sintonizar nuestro canal para que puedas acercarte a tus artistas favoritos. Disfruta nuestras entrevistas de lunes a viernes 8:30 p.m. ET – 5:30 p.m. PT.