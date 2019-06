Sin duda alguna, Jennifer Lopez es la reina del estilo, y no lo decimos solo nosotros, también su gran séquito de fans, así como algunos expertos de la moda. Sin embargo, este título está por oficializarse próximamente. El 3 de junio, la ‘Diva de El Bronx’ será reconocida por su prestigioso Fashion Icon Award durante la gala 2019 Council of Fashion Designers of America Awards, en Nueva York. Desde su icónico vestido Versace de los Grammy en el año 2000, hasta el increíble diseño de tul rosa intenso de Giambattista Valli, por su puesto que la artista merece el reconocimiento. De acuerdo con la organización que otorga este reconocimiento, Jennifer lo ha merecido por su "gran impacto mundial en la moda".

"El estilo de Jennifer Lopez es audaz, desinhibido y siempre memorable. Los diseñadores, incluidos muchos de nuestros miembros de la CFDA, adoran vestirla tanto para el escenario como para los momentos privados ", destacó Steven Kolb, presidente y director ejecutivo de CFDA.

"Jennifer Lopez usa la ropa como una forma de expresar confianza y poder", agregó la presidenta de CFDA, Diane von Furstenberg, en el comunicado de prensa. "Tanto los diseñadores como sus fans están al pendiente de sus fashion statements”.

La cantante de On The Floor se unirá a la larga y prestigiosa lista de famosos que han recibido este honor como: Naomi Campbell, Rihanna, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, Nicole Kidman, Johnny Depp y Beyoncé.

Otros homenajeados que serán reconocidos en el Museo de Brooklyn este año incluyen: la ex editora en jefe de Vogue Paris, Carine Roitfeld, la reconocida escritora de moda Lynn Yaeger, la diseñadora Eileen Fisher, la diseñadora de Alexander McQueen Sarah Burton, el diseñador de vestuario y moda de renombre internacional Bob Mackie y el Consejo de Administración detrás de Barbie. Con seguridad, a la ceremonia asistirán un sinfín de celebridades que son reconocidas por su gran estilo.