Horacio Pancheri revela cómo fue su primer encuentro con la familia de Marimar Vega

El romance entre Marimar Vega y Horacio Pancheri está más que confirmado. La pareja de actores primero dio guiños, con algunas fotografías compartidas en sus redes sociales, de la relación que surgió entre ambos durante la grabación de la serie El Juego de las Llaves. Pero tras el estreno de la producción se encuentran disfrutando abiertamente del amor que hay entre ellos.

En una entrevista con TvNotas Pancheri habló directamente de su relación con la guapa actriz. "Ya conocía a Marimar, pero trabajando juntos descubrí otra parte de ella. Es una mujer muy linda como amiga y como pareja, y estamos muy contentos", contó el argentino quien no ha escatimado en derrochar amor en sus redes sociales hacía la chica que le ha robado los suspiros. Sobre ese paso trascendental de conocer a sus respectivas familias, Horacio confesó que él ya tuvo un acercamiento con la familia Vega, pero que por la distancia y los compromisos de trabajo que tenían ante la producción y estreno de El Juego de las Llaves, ella no ha conocido a su familia, que se encuentra en su natal Argentina: "Yo sí, en una comida que organizaron, y todos son muy lindos. Marimar aún no conoce a la mía porque todos están en Argentina y no hemos podido ir".

El galán de televisión también dejó claro que aunque no tienen nada que esconder prefieren ir despacio y ser reservados con su romance. "No nos gusta exponernos mucho, pues la gente siempre habla de más e inventa cosas; sólo lo sabían personas cercanas, pero ahora ya lo estamos gritando a los cuatro vientos", narró el enamorado para quien "todo va muy bien, pero tratamos de llevar las cosas con calma para seguir conociéndonos bien y procurar nuestra relación".

Ahora que han terminado las grabaciones de la serie, la pareja se toma un tiempo para disfrutar de su amor y ha emprendido un viaje inolvidable que empezó con un destino mágico: Disneylandia. Desde ahí, y ahora desde Los Ángeles, ambos comparten lindos momentos de su noviazgo. Y aunque ambos se toman muy en serio su relación, han decidido no apresurarse ni dejarse presionar por las expectativas y dedicarse a cuidar y alimentar el amor que surgió entre ellos. "Por ahora sólo queremos vivir y disfrutar del hoy, ya veremos qué pasa más adelante", expresó Pancheri. En tanto, Marimar dijo que “hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas funcionen bien y sean sólidas; no me gusta mucho hablar de mi vida privada, pero para qué ocultar que estamos juntos... a ver qué pasa más adelante", enfatizó.

