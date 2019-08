La contundente respuesta de Sarah Kohan a quienes creen que no es honesta sobre su figura

Ser una celebridad en las redes sociales no es completamente color de rosa, pues las críticas nunca se hacen esperar. Eso lo sabe muy bien Sarah Kohan, quien es una influencer con millones de seguidores. Aunque últimamente sus publicaciones han estado dedicadas en mayor medida a su pequeño Noah, fruto de su matrimonio con Javier El Chicharito Hernández, la modelo quiso hacer un guiño al pasado, retomando una foto de hace unos ayeres. Lo que no esperaba era que este post iba a provocar algunos comentarios no del todo positivos. La australiana no quiso quedarse callada y respondió enérgica y honestamente a estos señalamientos.

Después de celebrar los primeros dos meses de vida de su pequeño Noah y del viaje que hicieron a las playas italianas, Sarah quiso recordar cómo fue que disfrutó el verano del año pasado. “Reflejo”, escribió la modelo al publicar en su Instagram una foto en la que se le ve luciendo guapísima en bikini, indicando con un emoji de banderita que se trataba de Grecia. Esta publicación de inmediato le generó halagos, pues algunos de sus seguidores pensaron que se trataba de una fotografía actual, cuando tiene poco de haber dado a luz.

No obstante, otros internautas reaccionaron a dicho post señalando que la australiana lo hizo con la intención de proyectar una imagen distinta a la real. Fue ahí cuando Sarah, siempre atenta a los comentarios sus seguidores, quiso hacer una aclaración puntual. “Nunca dije que fuera ahora. Fue exactamente en el verano pasado”, señaló la modelo australiana, enérgica pero respetuosamente. “No estoy proyectando falsas expectativas... En todo caso, he sido muy real sobre mi cuerpo después del embarazo”, agregó Kohan, respondiendo contundentemente al follower que la señaló de mostrar una imagen irreal de sí misma.

Y es que tal y como lo ha manifestado Sarah, ella misma ha mostrado en diversas ocasiones y sin ningún filtro, cómo luce actualmente, tras poco más de dos meses de haberse convertido en madre. Aunque lo cierto es que, desde aquel momento, quien es el protagonista de sus publicaciones en redes sociales es ahora su hijo Noah, quien la tiene completamente enamorada.

Hace apenas unas semanas la familia de tres viajó a Italia, en las que fueron las primeras vacaciones en la playa y fuera del país para el pequeño Noah. La modelo australiana se dejó ver guapísima en traje de baño junto a El Chicharito, y su bebé, pero esta vez dando mayor peso a su faceta maternal. Algo que ha caracterizado a Sarah es su transparencia y honestidad, pues incluso durante su embarazo no tuvo reparo en mostrarse sin filtro, siempre ponderando la belleza natural que distingue a las mujeres en esta bella etapa.

