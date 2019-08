'Lo más importante para mí es ver crecer a mis hijas': Gabriel Soto

Gabriel Soto aseguró que lo más importante para él en este momento es ver crecer a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda y que si le dieran a elegir sobre tener de nuevo una hija o un hijo, no dudaría en elegir nuevamente tener una niña. El actor reveló que aunque le gustaría probar suerte en su carrera en otro país, su prioridad, que son las pequeñas fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán, lo mantienen arraigado en México.

“Sí me dieran la opción de volver a tener un hijo escogería nuevamente tener una hija, no sé por qué me encanta tener niñas, tener el varón también sería bonito porque me encanta el box y todo pero la relación con las niñas es muy diferente”, narró Soto en entrevista con la periodista Lourdes Stephen. El guapo actor explicó que tal vez esa preferencia sea porque muy pequeño perdió a su madre y que ahora se siente privilegiado de poder cuidar y proteger a sus pequeñas.

El actor, que se encuentra en una gira con la obra teatral Cleopatra metió la pata, reveló que por ahora no está en sus planes tener otro hijo con su novia Irina Baeva, pero que es mejor no decir “de esa agua no beberé” y enfatizó que por ahora lo más importante es estar al lado de sus hijas. “Lo más importante para mí, que son mis hijas, es verlas crecer hacerlas mujeres de bien mujeres conscientes. Que aporten algo no sólo entre ellas o así mismas sino también en el plano social”, declaró.

Ahora que Elissa Marie, su hija mayor ha cumplido 10 años y es una preadolescente, tanto el actor como Geraldine se enfrentan a nuevos retos como papás, pero el galán de telenovelas aseguró que además de que tiene una buena comunicación con su exesposa por el bienestar de sus pequeñas, él procura darles siempre buenos consejos y generar con ellas una complicidad, que le permita en todo momento tener cercanía con ellas aún en situaciones difíciles propias de las diferentes etapas de su vida.

El también modelo reveló que para él una de las etapas más lindas de sus hijas son los cinco años, justo la edad en la que se encuentra su pequeña Alexa Miranda. “Los cinco años son los más maravillosos están simpáticos, están tiernos”, expresó Soto y agregó que está en un muy buen momento de su vida, enamorado y trabajando en lo que más disfruta.

