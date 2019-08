¿Por qué Bárbara Mori rechazó volver a interpretar a Rubí? La actriz revela los motivos

Fue en 2004 cuando la telenovela Rubí (Televisa) irrumpió en las televisiones del país convirtiéndose en un clásico inmediato de la pantalla chica. Sin duda alguna, nada de esto hubiera sido posible sin la interpretación de Bárbara Mori, quien dio vida a la despiadada protagonista. A 15 años de su estreno, ya se prepara la nueva versión de este exitoso melodrama ahora con Camila Sodi como protagonista y en formato de serie de 25 capítulos.

A pesar de que los fans de esta ficción soñaban con tener a Bárbara de regreso en la trama e incluso los productores de la nueva versión buscaron a la actriz de origen uruguayo para tenerla entre el elenco, al parecer se quedarán con las ganas de verla interpretar de nuevo al popular personaje, pues entre los planes de la bella artista no está ponerse de nuevo en los zapatos de Rubí.

Pero, ¿cuáles son las razones por las que Bárbara Mori no está dispuesta a volver a interpretar a este mítico personaje? La actriz habló al respecto y al parecer a sus fans no les va a gustar mucho su respuesta. “La verdad, siempre se quedaron con las ganas de una segunda parte, yo no soy fan de eso, y menos cuando ha sido tan exitosa”, dijo la actriz al periódico El Universal.

Mori confesó que los productores le dieron tiempo para que lo pensara e incluso la buscaron nuevamente para esta nueva versión, sin embargo su decisión ya estaba tomada. “Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer me llamaron y yo seguí en las mismas”, expresó.

Sin embargo, Bárbara se mostró muy feliz y emocionada de que su amiga Camila Sodi tenga la oportunidad de interpretar el papel tantas satisfacciones le trajo en el pasado y que sin duda alguna catapultó su carrera al estrellato. “Yo le doy la patada del éxito a Camila porque me parece una gran actriz, es una persona que quiero mucho y espero les vaya bien”, comentó al diario mexicano.

En días pasados, la misma Camila Sodi reveló que al ser invitada para participar en la nueva versión de Rubí se comunicó con Bárbara para compartirle esta noticia, un instante que recuerda con mucho cariño por las palabras que recibió de su amiga. “Cuando recibí Rubí lo primero que hice fue hablarle a Bárbara, porque la quiero mucho y la conozco y la respeto mucho y entonces le hablé y le dije ‘¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿qué sientes? Con todo el respeto y el amor que te tengo, este personaje eres tú’. Y fue hermoso, me dio como una especie de bendición, como que me pasó la estafeta, la batuta…”, dijo al programa Cuéntamelo YA!