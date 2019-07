Kylie Jenner está lista para continuar con su legado ¡con una línea de productos de Stormi!

Porque nunca se es demasiado joven para comenzar un imperio, hace unas horas, Kylie Jenner -considerada la billonaria más joven del mundo, según la revista Forbes- anunció que está preparando el lanzamiento de una línea de productos para bebés encabezada por su pequeña Stormi, de sólo un año de edad. Con el objetivo de compaginar su faceta de mamá con el trabajo y, de paso, asegurar el futuro de su bebé, la hija menor de Kris Jenner está lista para continuar con su legado empresarial.

VER GALERÍA

“¿Quién está listo para los productos de Stormi?”, escribió Kylie en una de sus historias en Instagram donde mostraba un suéter con capucha con la leyenda de Stormi World en la parte de enfrente. Aunque no dio más detalles, todo parece indicar que el nicho que explorará con el negocio de su hija será el de la moda, un área en la que la niña tiene experiencia, pues a su corta edad es tan estilosa como el resto de la familia.

Mientras su mamá prepara el lanzamiento de su línea de ropa, Stormi continúa descubriendo el mundo, tal como lo dio a conocer la empresaria que compartió varias historias en las que mostró un poco de la inteligencia de su bebé quien ya sabe varios colores y letras, todo gracias a los estímulos y el tiempo que pasa Kylie con ella, pues entre juego y juego, le enseña varias cosas.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Pero no todo en la vida de Stormi son negocios y estudio, esta tarde, la pequeña visitó el zoológico en compañía de sus papás. Durante esta salida, la bebé no se separó de su papá, con quien es muy cercana. Encantada de ver la química que existe entre su novio y su hija, Kylie compartió varias fotos y videos de esta actividad familiar: “Llevamos a nuestra bebé a una aventura. Amo tanto a esta niña, no sólo porque creo que es la más linda del mundo, sino también porque tiene el alma más dulce, más inteligente y más especial”, escribió como descripción de este álbum.

VER GALERÍA