¡Las vacaciones cumpleañeras no terminan! Paris, Londres y ahora Suiza. La actriz Grettell Valdez ha disfrutado como niña chiquita de su festejo internacional junto a su hijo, esposo y amigos cercanos. Tomando impresionantes fotografías en cada destino al que llega y compartiendo su felicidad en diversos mensajes de amor y positivismo. Sin embargo, este último destino en el que decidió festejar tiene un significado especial, ya que no sólo es uno de los lugares más bellos del mundo, sino que también es la tierra natal de su esposo, el financiero Leo Clerc.

A sus 44 años, Grettell se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida. Guapísima, enamorada, plena en su roll de madre y con un canal de YouTube que sigue en ascenso, la mexicana no podría pedir más. Y toda esta plenitud se transmite en cada una de las fotografías que se ha dedicado a compartir desde el inicio de su viaje en familia que comenzó en Disney Paris, literalmente, uno de los lugares más felices del mundo. Ahora, casi al final de este mágico trayecto, Grettell ha compartido su sentir al cumplir un año más de vida, rodeada de los hermosos paisajes que vieron crecer a su gran amor Leo Clerc.

“Un año más de aprendizajes, sueños y metas cumplidas, caídas que me han enseñado a levantarme y saber que no hay imposibles”, comienza su mensaje que acompaña una fotografía en la que se le puede ver guapísima, en bikini con un impresionante paisaje de fondo. “Momentos llenos de amor y de agradecer por tener vida, por tener a mi familia cerca y por supuesto, por tenerlos a ustedes que a diario, aunque no nos conozcamos, me brindan mucho amor. ¡Los amo! Feliz cumpleaños a mí”, concluyó su auto felicitación cumpleañera en Instagram, en donde mostró a corazón abierto su inmensa felicidad.

La guapa actriz comienza sus 44 años con planes grandes para el futuro, por ejemplo continuar con su proyecto en YouTube que cada día consigue más seguidores, y claro, el más importante por ahora, convertirse en madre por segunda ocasión, esta vez junto a su marido Leo, con quien mantuvo una relación fuera del ojo publico hasta el día de su compromiso.

Grettell comentó recientemente en el programa HOY que ser mamá de nuevo está dentro de sus planes a corto plazo e incluso mencionó que era muy probable que comenzará a intentar quedar embarazada durante estas vacaciones de verano en Europa. Por lo que no sería sorpresa que dentro de unos meses, la guapa mexicana nos esté dando la sorpresa de que su siguiente gran viaje por el mundo será para una familia de 4 en vez de tres como lo fue en esta ocasión.