Estamos acostumbrados a conocer todos los detalles en la vida de las celebridades, llámese actores, cantantes, deportistas o conductores, sin embargo hay momentos en la vida de todos estos personajes que quedan lejos del ojo público y batallas que los famosos prefieren vivir en silencio, y compartir solo hasta que sea el momento adecuado. Así fue el caso de Miguel Layún, quien a través de un honesto video en redes sociales ha compartido con sus seguidores y con el mundo una sorprendente noticia: “tuve cáncer, pero ahora estoy sano”.

El deportista, que recientemente anunció que no asistiría a la Copa Oro, uno de los eventos más importantes para los futbolistas mexicanos, se sinceró con sus fans y aclaró por medio de un video publicado por el club Rayados, el verdadero motivo por el cuál debía tomar una pausa de sus labores en la cancha.

“Todo fue muy curioso, hace unas semanas, de la nada decidimos mi esposa y yo hacernos un chequeo general y pues hubo una pequeña sorpresa….lo primero que me reportaron fue que habían encontrado un quiste complejo”, comienza. “Cuando recibí la llamada del doctor, le dije que regresaba a chequeo después de la Copa Oro porque me habían dicho que no urgía, pero él me dijo que no podíamos esperar tanto. Se trataba de un tumor maligno, estábamos hablando de un cáncer”, confesó. “Al final el diagnostico fue que se pudo remover el tumor por completo y gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer pero ya estoy curado”.

A corazón abierto, Layún compartió cada momento del proceso que vivió desde que se enteró de la sorprendente noticia. “Ya estoy curado, pero una vez que estás bien entra la parte emocional, que para mí es la más importante. Estamos aquí pero en verdad cuando te dicen que la vida es prestada pensamos que es broma y creemos que vamos a estar aquí siempre y que todo es color de rosa y pues no es así”, se sincera hablando de una de las tantas lecciones que le dejó la difícil experiencia. “Estoy agradecido con los médicos y con mi familia que ha estado conmigo en todo momento. Estoy bien y quiero disfrutar mi vida más que nunca”, afirma. “Este tipo de noticias son cosas que no esperas y que no son positivas, entonces siempre te sacuden y sacuden hasta la base. Gracias a Dios estoy bien. A veces esas sacudidas son las que necesitas, y no necesariamente te tiene que dar cáncer. Pero de verdad a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, lo que es estar con vida. Te puedo decir que me sacudió, pero me sacudió de una manera positiva”.

Layún que es uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel nacional e internacional hizo un llamado a la gente a acudir a un chequeo general con regularidad, ya que esto fue lo que le salvó la vida. “No tenía molestias físicas, los análisis de sangre no reflejaban nada y por esto la noticia fue tan impactante”, aseguró hablando de cómo tomó la noticia cuando los médicos se lo comunicaron. “Puedes lograr lo que quieras, lo puedes superar. Aún en los momentos más difíciles y aún pasándola mal debes levantar la cara y decir puedo salir de esta”, continúa hablando del aprendizaje que obtuvo.

“Hoy puedo decir que tuve cáncer y que estoy sano. Si me preguntas que aprendí, puedo decir que disfrutar que estoy aquí, aprender a disfrutar cada momento porque la vida va pasando. Disfrutar de las pequeñas cosas y eso que a veces das por sentado”.

El futbolista concluye afirmando que sus últimos estudios revelaron que está completamente curado y no hay nada que temer, siguiendo los chequeos regulares necesarios. Aún así, confirma que no lo veremos pronto en las canchas ya que debe respetar cierto tiempo de reposo para regresar, por lo que ahora se dedicará plenamente a su salud y a aprovechar estas pequeñas vacaciones con sus seres queridos, que al parecer son lo que más disfruta y valora después de haber vivido esta dura experiencia.