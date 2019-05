Clases de tenis, travesuras, largas siestas y tardes disfrutando bajo el sol en la alberca. Así de divertido es un fin de semana en Valle de Bravo cuando se tiene familia numerosa. Y si no, pregúntenle a Jacky Bracamontes y a Martin Fuentes, que se escaparon de la ciudad y pasaron el fin de semana en este bonito pueblo mágico mexicano, pero no exactamente para descansar, pues muy al contrario de lo que podríamos pensar, las vacaciones de la famosa familia no han sido nada tranquilas, ya que, por lo que la conductora ha dejado ver en redes, las actividades, los juegos y las risas han estado al orden del día.

VER GALERÍA

Compartiendo tiempo de calidad con el hermano de Martín, la familia se dividió en diferentes actividades para disfrutar por separado de sus hobbies favoritos. Al parecer sus hijas mayores, Mini Jacky y Caro han seguido los pasos de su padre que es un aficionado al deporte y este fin de semana se iniciaron en la práctica del tenis. En dos videos publicados por Jacky, podemos ver a las pequeñas en su primera lección de tenis, sosteniendo firmemente la raqueta y pasándola de lo mejor mientras la orgullosa madre las graba y las anima de lejos.

VER GALERÍA

Nos podremos imaginar que teniendo 5 princesas, las travesuras están al orden del día, sin embargo, una de ellas, Reni, ha destacado por su astucia y con ese carisma que la identifica le saca más de una sonrisa a la conductora que siempre presume sus ocurrencias. Por lo mismo no es ninguna sorpresa, que mientras sus hermanas jugaban al tenis, ella prefiriera jugar y hacer bromas con una pistola de agua con la que se veía notablemente divertida.Por su parte, las mellizas que son las más pequeñas de las 5, aún no tienen edad para jugar o practicar deporte, por lo que su actividad favorita, como la de todo bebé, es dormir la siesta y disfrutar de la simpleza de la vida.

VER GALERÍA

Aún con la apretada agenda que manejan tanto ella como su esposo, Jacky y Martín intentan pasar siempre tiempo de calidad en familia. Compartiendo constantemente viajes y aventuras que la radiante conductora comparte feliz con todos sus seguidores.

VER GALERÍA