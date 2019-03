El Chicharito revela el sexo de su bebé, ¿habrá un Chicharitito?

Javier Chicharito Hernández y su novia Sarah Kohan han compartido con sus seguidores los momentos más especiales de esta nueva aventura que ambos han emprendido desde el anuncio de la espera de su bebé y ha sido la reciente publicación que ha vuelto loca a la opinión pública debido a que la pareja ha revelado que están esperando a un niño.

Fue desde la mañana que, para revelar la buena nueva Sarah comenzó a publicar algunas pistas de que hoy la pareja por fin confesaría al público el sexo de su primer hijo y fue a través de sus Instagram Stories que hizo una encuesta a sus seguidores para saber que es lo que opinaban, pero esto no fue todo ya que la modelo australiana también compartió una imagen de su último ultrasonido.

Sarah no fue la única que emocionó a sus seguidores, sino que el Chicharito también hizo uso de sus redes sociales para preguntarle al público que es lo que creían ellos que sería el sexo de su primer hijo y lo que muchos no esperaban es que no tendrían que esperar por mucho tiempo para saberlo debido a que su novia no tardó en publicar el video en el que se revelaron las grandes noticias y sin dudarlo fue una grata sorpresa.

La novia del futbolista publicó este enternecedor video en su cuenta de Instagram en el que se ve a la pareja emocionada por reventar un globo en el que contenía confeti del color del sexo de su bebé, después de varios momentos de tensión Sarah fue la que con una aguja ponchó el globo y el resultado dejó a todos maravillados ya que por fin después de varios meses se reveló que están esperando a un… ¡Chicharitito!

Ver esta publicación en Instagram It’s a................❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida por moonstrucktraveller (@sarahkohan) el 17 de Mar de 2019 a las 7:49 PDT

Desde la publicación de este video, la pareja no ha dejado de recibir felicitaciones por las buenas nuevas y es que este bebé es uno de los más esperados por la opinión pública debido a todos los enternecedores momentos que el Chicharito y Sarah han compartido a lo largo de estos meses por sus redes sociales los cuales han dejado al público maravillado y emocionado por este nuevo capítulo que la pareja está emprendiendo.