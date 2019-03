¿Otro bebé para Inés Gómez Mont? Ésta ha sido la respuesta de la conductora

La maternidad ha sido una de las experiencias más gratificantes para Inés Gómez Mont, quien hoy disfruta cada día de esta etapa junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga. Desde la llegada de Inesita, su hija más grande, la conductora de televisión hizo el propósito de tener una gran familia, y así lo ha cumplido desde entonces. Apenas en junio de 2018 dio la bienvenida a su hija María, quien está a punto de cumplir su primer año de vida. Con ello, ha surgido una vez más la pregunta entre los fanáticos: ¿será que está dispuesta a tener otro bebé? Con plena seguridad ella respondió sobre sus planes a futuro en este ámbito, despejando así de manera definitiva cualquier duda.

Con toda sinceridad, Inés dio su firme opinión al ser cuestionada sobre la idea de tener otro hijo, algo que si bien muchos han dado por hecho, hoy es algo que simplemente parece imposible. “Ya se cerró la fábrica, mi marido ya salió corriendo. Yo todavía embarazada de María dije: ‘Uno más, ándale mi amor, uno’. Pero ya me dijo: ‘No, ya tenemos muchos hijos, es mucha responsabilidad, están sanos, hay que ser agradecidos con Dios, ahí ya’, así que ya, se cierra la fábrica oficialmente…”, confesó en entrevista con Univision Entretenimiento.

Y por si quedaba alguna duda, Inés ahondó en sus declaraciones para revelar si su esposo ya se había hecho la vasectomía. “Ya se la hizo, ya corrió a hacérsela como un buen hombre responsable… ahora sí ya, yo creo que ya era momento de hacerlo y la verdad es que ya estamos muy tranquilos así…”, confesó. En ese mismo espacio habló del gran apego que tiene por su familia, más allá de sus múltiples compromisos profesionales. “Al final del día mi prioridad, como siempre lo he dicho, son mis hijos y podría dejar de hacer cualquier otra cosa por ellos”, dijo para el medio antes citado.

La llegada de María fue para Inés la realización de un sueño, pues además tenía deseos de dar la bienvenida a otra niña, algo que se le cumplió y que llenó su corazón de felicidad. “Tanto me neceé por la niña que yo creo que Dios dijo: ‘Vamos a mandarle a ésta a la niña porque si no, no va a parar nunca’…”, contó para el programa televisivo De Primera Mano, semanas antes del nacimiento de la bebé en mayo de 2018. Durante esa charla también contó que se trataba de su cuarta cesárea y, por supuesto, la última.

Por ahora, Inés disfruta el día a día enfocada en sus proyectos profesionales pero sin apartarse de sus hijos: Inesita, Bosco, los trillizos Javi, Diego y Bruno, la pequeña María y también Mayito, a quien guarda especial cariño y considera su “hijo de corazón”. A través de sus redes sociales Gómez Mont comparte los momentos más especiales junto a sus pequeños, como la celebración de sus cumpleaños, la llegada de la Navidad, el Halloween y otras fechas especiales en el calendario.