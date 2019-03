Martín Fuentes presume lo grandes que están sus mellizas

No es frecuente que Jacky Bracamontes y Martín Fuentes compartan fotos de las nuevas integrantes de la familia, las cuales presentaron en exclusiva con ¡HOLA! y desde entonces Emilia y Paula han cautivado al mundo con su historia enternecedora, pero ahora lo que está en boca de todos ha sido la reciente publicación del piloto de carreras quien compartió un pequeño montaje de imágenes para agradecer por todas las bendiciones que tenía en su vida, incluyendo a sus mellizas.

Fue para conmemorar una celebración tan especial como el Día Internacional de la Mujer con la que Martín Fuentes aprovechó la oportunidad de agradecer a todas aquellas personas que hacían de su vida algo aún más maravilloso y sin dudarlo fue una declaración algo conmovedora debido a que confesó que estas mujeres que se encuentran en su vida lo hacen aún más fuerte para luchar contra cualquier adversidad.

“Sin estas mujeres mi vida no tendría sentido. Estas mujeres me han dado la vida, la felicidad, la energía, la ilusión, la estabilidad, la ambición con la que día a día me trato de volver mejor persona”, fueron con estas palabras con las que comenzó el mensaje que acompañó un hermoso collage de fotos de su esposa, sus hijas Carolina, Renata y Jacky, su madre y las mellizas.

Todas las chicas lucían resplandecientes en las fotografías que el piloto decidió compartir con sus seguidores, pero fueron las imágenes enternecedoras de Emilia y Paula que generaron aún más atención a la publicación debido a que no es usual ver en las redes sociales de la pareja fotos de las pequeñas que han enamorado al mundo y más ahora que se encuentran más grandes de cuando las presentaron por primera vez.

Martín para hacer de su mensaje algo más especial incluyó una parte de la exitosa canción Mujeres del cantante guatemalteco Ricardo Arjona para hacer énfasis en lo agradecido que estaba por tenerlas día a día con él creando experiencias inolvidables. Al concluir expresó unas palabras con mucho sentimiento en las cuales confesaba su cariño incondicional a su familia, ya que lo hacen crecer y ser más fuerte día a día: “Las amo a mis mujeres con todo mi corazón hoy y siempre @ginnytc08 @jackybrv”. P.D. Gracias por aguantarme…”.

Emilia y Paula han demostrado que siguen cautivando a los seguidores de Jacky y Martín cuando la pareja decide compartir algún lindo momento de las pequeñas y fue justo lo que sucedió cuando el mes anterior la estrella de Las tontas no van al cielo publicó dos fotografías de las mellizas en las que la cámara logró capturar un momento tan único de las bebés junto con su madre que enterneció al público.