Emiliano de su mamá, Christian Bach: ‘No hay nada más importante que los momentos que compartimos contigo’

Hace unos días una dura noticia tomó a todos por sorpresa: el fallecimiento de Christian Bach. La actriz de origen argentino se había ganado el cariño del público y de sus colegas, quienes manifestaron un enorme pesar por su partida. Ahora, días después de tan lamentable hecho, ha sido su hijo menor, Emiliano Zurita, quien ha tomado sus redes sociales para dedicar unas sentidas palabras a su amada madre. Aunque antes ya había expresado su sentir ante la irreparable pérdida que sufrió, quiso hacerlo nuevamente en un extenso y muy emotivo mensaje.

Una semana después de que se hiciera público el fallecimiento de Christian, Emiliano usó su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras a su amada madre. “No hay nada mejor en este mundo que la mirada que me das. Parece imposible que tus ojos carguen con ellos tanto amor y tanta felicidad”, inicia el texto de la publicación del joven actor, quien además compartió varias fotos de su mamá, con su hermano Sebastián y su padre, Humberto Zurita. “Es casi absurdo que en ese breve momento pueda ver toda mi vida reflejada y lo único que me provoca es sonreír”, agregó en su emotivo post.

“Sonrío porque no pasa desapercibida la alegría que me rodea, creada por el simple hecho de saber que en ti, en esa mirada, puedo encontrar una madre, una amiga, una inspiración, y mucho más que lo que podría describir con las pocas palabras que conozco”, escribió Emiliano, deshaciéndose en halagos hacia su mamá, quien falleció el pasado 26 de febrero a los 59 años de edad. “Diría que en esos ojos, en esa sonrisa, siento la magia de una estrella fugaz pero te estaría mintiendo, porque lo que me das es mucho más que eso, porque ese instante para mí es infinito”, agregó el joven en su bello mensaje que conmovió a sus seguidores.

Pese al enorme dolor que provocó la partida de su madre, el joven actor de 25 años se mostró optimista ante la vida. “No importa las circunstancias, la vida es un regalo que hay que celebrar y disfrutar”, dijo en su post, en el que también hizo referencia a su padre y a su hermano. "No hay nada más importante que el amor y la felicidad y nosotros tenemos la suerte de poder llamarnos familia”, escribió antes de reconocer que vivir también implica momentos difíciles: “Y no, a veces la vida no es color rosa, pero eso tampoco importa, porque siempre puedes encontrar el rayo de luz que cruza la neblina y lo mejor de todo es que nosotros siempre nos ayudaremos a buscar”, señaló antes de finalizar su sentida publicación. “Te amamos Ma, y no hay nada más importante en este mundo que los momentos que compartimos contigo”.

Fue el pasado 3 de marzo, dos días después de que la familia de Christian Bach decidiera dar a conocer la muerte de la actriz, que Emiliano rompió el silencio en torno al fallecimiento de su madre. “Mil, mil gracias a todos por sus hermosas palabras. No puedo contestar cada mensaje y eso me hace muy feliz; que tanta gente extrañe a mi mamá y le duela su partida”, escribió entonces en sus Instagram Stories. “Sean felices, como lo soy yo, al saber que ella fue una increíble mujer, madre y amiga que vivió una vida plena y feliz llena de amor”, agregó el joven, dejando ver que una de las enseñanzas de su mamá fue la gratitud y amor por la vida.

