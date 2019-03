El fallecimiento de Luke Perry a los 52 años tomó por sorpresa al mundo. El actor de Riverdale, que se hiciera famoso con la serie Beverly Hills 90210, sufrió de un derrame cerebral el miércoles pasado y solo un par de días después se dio a conocer que, desgraciadamente, no pudo superar esta difícil prueba y que había perdido la vida. Desde ese momento, los mensajes de cariño y los entrañables recuerdos no se hicieron esperar, pero había alguien que estaba viviendo su luto en privado, el actor Jason Priestley, que tuviera una amistad de tres décadas con Perry.

No fue sino hasta esta mañana, cuando Jason tomó sus redes sociales para recordar a su gran amigo. “Me ha tomado un par de días el descifrar cómo escribir esto…Mi querido amigo de 29 años, Luke Perry, era una de esas personas verdaderamente especiales, que en verdad se preocupaba…Luke no solo era una estrella, era una luz increíblemente brillante que se extinguió muy pronto…y es por eso que yo y muchos otros estamos sufriendo mucho…Si tenías la buena fortuna de conocer a Luke o cruzaste su camino alguna vez, sé que hoy también estás triste…la vela que brilla el doble de fuerte dura solo la mitad…y tú brillabas tan fuerte Luke. Buenas noches Dulce Príncipe”, escribió Priestley a través de su cuenta de Instagram junto a un compuesto de fotografías en las que se ve a los actores en dos etapas muy distintas de su vida. En la parte de arriba colocó una imagen actual, en el que se les veía como jóvenes maduros muy sonrientes, en la de abajo, aparecen en su etapa de Beverly Hills con una actitud más desenfadada. ¿Lo mejor? Es que en las dos fotos Luke abraza cariñosa y protectoramente a Jason.

Como bien lo escribió Jason, Luke tocó la vida de muchas personas y a raíz de su muerte, las redes sociales se han visto inundadas de historias que han dejado ver una faceta poco conocida del famoso actor. Al parecer, Perry siempre buscaba una forma de ayudar a quien más lo necesitaba y más allá de un popular histrión, era conocido por sus actos de caridad a cualquiera que se cruzara por su camino.

Así como Jason, la familia del actor también ha roto el silencio antes estos difíciles momentos. Primero, su hija Sophie compartió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han enviado su cariño ante su irreparable pérdida, mientras que ayer por la tarde, si hijo Jack tomó las redes para despedir públicamente a su padre.

