Eugenio Derbez reunió a sus dos chicas: su hija Aitana y Loreto Peralta Los Derbez sorprendieron a sus seguidores con una salida familiar en la que tuvieron a una invitada muy especial

Los Derbez sí saben como divertirse y al mismo tiempo sorprender a sus seguidores con anécdotas inolvidables y es que recientemente Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez compartieron a través de sus redes sociales una salida familiar que se convirtió en una de las favoritas del público ya que entre sus invitados se encontraba su hija Aitana y Loreto Peralta.

Para comenzar la noche, Alessandra subió una historia en su cuenta de Instagram anunciando que ella y Eugenio tendrían una salida casual, pero seguido aclararon que no se trataba de una cita romántica, sino que tenían a una invitada especial con ellos y la actriz reveló que Aitana se encontraba en la parte trasera del coche acompañando a sus papás para emprender otra nueva aventura.

Las horas pasaron y Alessandra volvió a sorprender a sus seguidores con un video dando alguna pista de donde es que se encontraban, y a pesar de no sorprender a la gente con otro viaje inesperado por alguna parte del mundo, el público no se esperaba que la familia Derbez había planeado tener una salida casual con una invitada muy especial.

La familia Derbez no estaba sola, sino que estaba acompañada de Loreto Peralta, la actriz que participó en No se aceptan devoluciones, una película hecha por el mismísimo Eugenio Derbez. Al momento de dar a conocer con quien estaban en esa noche, las redes sociales se llenaron de comentarios en donde la gente no dejó de expresar lo bueno que era ser testigos de tan lindo momento.

Pero esto no fue todo ya que Loreto también hizo uso de sus redes sociales para compartir alguna de las experiencias que vivió a lado de Aitana en esta salida quien, a juzgar por las historias publicadas en la cuenta de Instagram de la intérprete de Maggie, se encontraba de lo más feliz disfrutando a lado de Loreto y sus padres en tan divertida noche.

Para cerrar con broche de oro y hacer que esta salida marcara uno de los recuerdos más memorables de la familia Derbez los cuatro decidieron tomarse una fotografía la cual fue publicada por Loreto y fue con esta imagen que causó que este momento se convirtiera en uno de los favoritos entre el público debido a que era una gran prueba de lo maravillosa que había sido la noche.