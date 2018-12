En los últimos seis años, Angélica Rivera se dejó ver en un sinfín de eventos oficiales, siempre entregada a su papel de Primera Dama. Ahora que ha finalizado esta importante etapa en su vida, esta guapa mujer será vista nuevamente, pero en otra de sus facetas: La de actriz. Y es que su destacada carrera en las telenovelas le valió ser uno de los rostros más conocidos de la televisión, además del gran aprecio del público. Ahora, tras una larga pausa y para sorpresa de muchos, por fin volverá a la pantalla chica, e incluso antes de lo que muchos esperaban, ¡hoy!

La noticia del regreso de Angélica a la televisión ha sorprendido a muchos, aunque algunos ya lo venían sospechando desde hace tiempo. Después de múltples rumores se confirmó que se retransmitirá una de las telenovelas más icónicas de Rivera y la cual la consolidó como uno de los rostros favoritos en este género: Destilando Amor. El canal tlnovelas se encargó de confirmar lo que ya se había venido especulando tiempo atrás, que la exitosa producción de 2007 regresará 11 años después. “¡Llega un amor que se beberá de golpe! No te pierdas Destilando Amor este 3 de diciembre”, informó el canal de televisión en redes sociales al promocionar el programa, detalló podrá sintonizarse en tres horarios distintos en México: 06:60, 13:15 y 19:10 hrs.

Junto al anuncio de la retransmisión tlnovelas compartió una foto de Angélica junto a su co-estrella, Eduardo Yáñez. Esta exitosa telenovela le valió a la ex Primera Dama su conocido sobrenombre de La Gaviota, pues en dicho melodrama dio vida a una hermosa y trabajadora mujer que tenía dicho apodo. Esta producción, cuyo tema principal fue interpretado por Pepe Aguilar, contó con más de 170 capítulos que consiguieron cautivar a los televidentes, convirtiéndose en uno de los dramas televisivos más memorables.

No obstante que muchos fans están contentos con esta retransmisión, otros se preguntan si Angélica tiene entre sus planes una nueva producción, y aunque hay muchas especulaciones en torno a que es un hecho que volverá a la televisión para retomar su carrera, aún no hay ningún proyecto confirmado. Lo único que se sabe sobre el futuro de la ex Primera Dama es que se quedará en el país, y fue Pati Chapoy quien lo dio a conocer luego de una visita que hizo junto a todo el equipo de Ventaneando a Los Pinos. “Me comentó que ella se queda en México junto con todos los hijos y que van a tratar de descansar una larga temporada porque fue muy agobiante el trabajo de ambos”, señaló la periodista, que también comentó que Rivera tiene pensado escribir un libro con sus memorias y que analiza su regreso a la actuación.

La que está muy entusiasmada con posible regreso de Rivera a la pantalla es ni más ni menos que su hija mayor, Sofía Castro. Hace unos días, la joven de 22 años hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. La intérprete contestó diversos cuestionamientos en torno a su vida personal y también sobre su carrera. Sobre este segundo tema, alguien interrogó: “¿Actriz con la que te gustaría actuar?” a lo que la hija de José Alberto Castro respondió sin reparos: “Con La Gaviota”, aludiendo claramente a su famosa madre. ¿Será que Angélica regrese a las telenovelas de la mano de su hija?

