Ana Bárbara sobre su relación con María Levy: 'Estamos más unidas que nunca... ella me dice ma'

La vida le cambió a Ana Bárbara desde el primer instante en que pudo abrazar la maternidad, circunstancia que dio un giro extraordinario cuando, con los brazos abiertos, integró a su familia a Paula y José Emilio, hijos de su entonces pareja José María Fernández ‘El Pirru’ y de la fallecida Mariana Levy. Desde ese entonces, asumió con orgullo el papel de ser su madre, consolidando un lazo inquebrantable que incluso ha fortalecido la relación con otra de las integrantes de la familia Levy, María, la hermana mayor de los ahora adolescentes.

Como muy pocas veces, la cantante abrió su corazón para revelar detalles de su relación con María, quien a lo largo de estos años ha preferido mantener su vida privada alejada del ámbito público. “María, nos vemos muy seguido, de hecho estamos más unidas que nunca…”, destacó Ana Bárbara durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale El Sol. Lo cierto es que el cariño entre las dos es tan grande, que también se ha dado un vínculo como entre madre e hija que está presente en todo momento. “Siempre le digo ‘hija’, ella me dice ‘ma’ y así nos llevamos y así nos queremos, así nos aceptamos y así nos amamos…”, agregó la intérprete durante la charla.

Los gestos de gratitud entre María y Ana Bárbara han sido constantes, recordemos que en julio pasado la joven eligió a la también compositora como su mejor modelo, a quien le tomó una espectacular fotografía en la playa. Fue al pie de esa comentada postal que la cantante escribió un lindo mensaje para ella, en donde reiteró el gran cariño que le tiene. “@marialevy, hijita de mi corazón, bendigo tu existencia, agradezco tu paciencia y talento para hacer de cada foto una hermosa experiencia llena de arte, peor sobre todo de tu amor que es absolutamente correspondido y más... atentamente, tu ma”, escribió.

Además de llevar buena relación con María, ocurre lo mismo con la abuela de los hermanos, Talina Fernández, así lo mostró semanas atrás al revelar una imagen en la que aparecen las dos juntas posando para la cámara y dándose un abrazo. En aquel instante, tampoco olvidó dedicar unas palabras a la llamada Dama del Buen Decir. “Mi querida Talina, es verdaderamente enriquecedor mi tiempo contigo, te respeto, pero sobre todo te amo”, escribió.

Para Ana Bárbara ser madre es una de las experiencias que más la llena de motivaciones, misma que la ha llenado de inspiración a la hora de componer canciones. Y aunque no es una tarea sencilla se siente privilegiada por esta circunstancia que la ha hecho crecer como persona. “Yo soy una mamá normal que canta y que hace las canciones para desahogarse y que al final tomé la decisión en esta etapa de compartirlas con el público. No es fácil mi tarea, no es que reniegue pero tengo que reconocer, y no puedo decir que es fácil cuando es algo que todas las mamás saben que es bien difícil, sacar a un montón de chamacos adelante…”, comentó a Sale El Sol.