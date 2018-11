¿Lista para la maternidad? Michelle Salas responde

Su popularidad en redes sociales la ha colocado en el top de las influencers de moda de la que todo el mundo habla. Hablamos de Michelle Salas quien, gracias a sus videos para ¡HOLA! 4ou y sus publicaciones en Instagram ha ido desnudando su personalidad. Aunque pocas ocasiones habla de temas de su intimidad, como parte de la dinámica que esta red social ha puesto de moda, se sometió a una ronda de preguntas y respuestas en la que reveló algo que no nos imaginamos: uno de sus sueños es ser mamá.

Aunque reconoció que no lo está planeando a corto plazo, se sinceró y dio sus razones para considerar a la maternidad como una de las experiencias obligadas en su vida. Para contestar esta pregunta, Michelle recurrió a una entrañable foto familia en la que aparecen cinco generaciones de este importante clan de matriarcas (su tatarabuela; bisabuela doña Silvia Pinal; abuela Sylvia Pasquel y su mamá, Stephanie Salas, con ella en brazos).

“¿Piensas en ser mamá?”, fue la pregunta que le mandó una de sus seguidoras, desde Perú. Clara en lo que quiere, Michelle respondió: “Claro que me gustaría ser mamá algún día. Creo que no hay un amor más grande y un compromiso de vida más importante que el de tus hijos. Vengo de una familia relativamente pequeña, me gustaría tener dos o tres. Pero todo a su tiempo”, explicó.

Sobre el momento exacto en que podría convertirse en mamá, Michelle lo dejó en manos de la vida, aunque reconoció que le gustaría que tuvieran la oportunidad, como ella, de tener tatarabuela: “Creo que solo tú sabes cuándo estás preparada. No lista porque creo que nunca ‘estás lista’ pasa y ya, es así. La vida misma pasa y ya, pero es lo más bonito que tenemos. Me gustaría tenerlos en unos años así también tendrían tatarabuela como yo ya tuve hasta los 13 años”, escribió sobre la entrañable imagen familiar.

