Kim Kardashian y la polémica razón por la que grabó el controvertido video que la lanzó a la fama

Hoy la vemos convertida en una reconocida empresaria y figura pública que cuida cada uno de sus movimientos, pero no siempre fue así. Por primera ocasión, Kim Kardashian habla de su época de rebeldía, etapa que la llevó a cometer muchas locuras como los “dos grandes errores de su vida”, como ella describe a su boda exprés en Las Vegas y su controvertido video íntimo con su antiguo novio. Luego de muchos años de guardar silencio, la hoy esposa de Kanye West admitió que estos dos penosos episodios en su vida estuvieron motivados por una polémica razón: el uso de sustancias prohibidas.

Aunque en el reality show Keeping Up With the Kardashians ha mencionado en varias ocasiones que ha adquirido un estilo de vida muy saludable y que, bebe muy poco, durante el último episodio de la temporada 15 del programa familiar sorprendió al revelar, en una charla con su hermana Kendall y su excuñado Scott Disick, que en el pasado vivió una época desenfrenada en la que consumió en, dos ocasiones éxtasis.

Antes de hacer esta controvertida revelación, Kim quiso dejar claro a su hermana que haber probado esa droga fue lo más tonto que pudo hacer, pues las dos veces que la tomó hizo cosas que iban en contra de sus valores: “La primera vez que consumí éxtasis me casé, la volví a tomar y grabé un video teniendo sexo. Siempre algo malo pasaba”, comentó.

Esta plática comenzó cuando Scott cuestionó a Kim sobre qué había pasado con la chica divertida que solía ser: “¿En una época eras salvaje, verdad?”, para luego confrontarla sobre su controvertido video íntimo con Ray J: “¿Estabas drogada cuando hiciste el video?”. Sin tapujos, Kim contestó: “Absolutamente. Todos lo saben. Me temblaba la mandíbula todo el tiempo”, explicó.

La socialité también reveló que antes de ese incidente ya había tenido una mala experiencia con esa droga que utilizó por primera ocasión en el año 2000, cuando contrajo matrimonio con el productor Damon Thomas. Atónita por lo que estaba escuchando, Kendall Jenner dijo que no podía ni imaginar a Kim en esa situación, pues ahora es completamente diferente. Luego de admitir que su etapa de rebeldía es cosa del pasado, Kim aseguró que todavía es muy divertida: “Sinceramente, Kendall no tienes ni idea. Definitivamente pasé por una fase salvaje, diría en mi adolescencia tardía. Ya no soy así. Pero todavía me divierto. Siempre soy el alma de la fiesta”, concluyó.