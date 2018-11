La nostálgica forma en la que Paulina Peña reveló que extraña a sus hermanos

No hay lazo más fuerte y sincero que el fraternal. Eso lo sabe muy bien Paulina Peña, quien tras un tiempo lejos de sus hermanos Alejandro y Nicole, ha confesado extrañarlos mucho. Y es que los hijos del Presidente Enrique Peña Nieto han demostrado tener una excelente relación y ser muy unidos, por lo que ahora estar separados les resulta algo difícil. Así lo ha dejado ver la primogénita del mandatario, quien ha compartido una nostálgica publicación para recordar a sus queridos hermanos menores.

Paulina Peña Pretelini viajó a San Miguel de Allende, Guanajuato, junto con varias amigas, para celebrar la despedida de soltera de una de ellas, en el que fue un inolvidable y divertido fin de semana. Sin embargo, la nostalgia se apoderó de esta joven, quien no pudo ocultar lo mucho que echa de menos a sus hermanos. “Extrañando a este par”, escribió en sus Instagram Stories etiquetando a Alejandro y a Nicole, sobre un collage de dos fotos tomadas del baúl de los recuerdos, en las que se ve a los hijos del mandatario mexicano cuando apenas eran unos niños pequeños, de hecho en una de las imágenes se ve a la hija menor de Peña Nieto, de bebé siendo cargada por Pau.

Y es que no es para menos, Paulina siempre ha demostrado ser una hermana mayor muy cariñosa y ahora que Nicole se encuentra fuera del país, la nostalgia no se ha hecho esperar. Al menos en el caso de Alejandro, puede estar más aliviada, pues está más cerca. De hecho, apenas el mes pasado, los hijos mayores del mandatario asistieron juntos al concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional, dejando ver que además de todo, comparten sus gustos en cuanto a la música. Fue Pau quien compartió en su cuenta de Instagram algunos instantes de la divertida velada, mientras su hermano disfrutaba de los temas del cantante puertorriqueño.

Además del baile en aquel concierto, Paulina recordó con nostalgia cómo cómo fue que nació su gusto por la música del boricua, exactamente cuando era pequeña. “Teníamos siete años y su mamá, mi tía, y mi mamá nos llevaron a un concierto de Chayanne. Entonces fuimos a Chayanne y aquí mis ojos (su prima) nos enamoramos de él, pero el punto es que Andrea tiene una tía que también se llama Pau Peña… me acuerdo que fue como ‘niñas, vengan las voy a pasar enfrente’, entonces nos cargó al escenario… y pasó Chayanne y me hizo como un hi five y Andrea y yo no nos lavamos la mano como en una semana… “, contó.

El pasado mes de septiembre, Paulina contó en exclusiva a ¡HOLA! en una reveladora entrevista cómo ha sido su vida en Los Pinos, cuando falta poco para que termine la administración de su padre: “Lo más difícil de estos años ha sido ser una persona pública. Yo soy una persona normal, que estudia, que trabaja, que le gusta ayudar a los demás…”, dijo sincera a las páginas de nuestra revista. Aunque sin duda el papel de ser hija del Presiednte de México no ha sido para nada fácil, ha tenido los mejores compañeros junto a ella: Alejandro y Nicole, además de Sofía, Fernanda y Regina, hijas de la esposa de su papá, quienes se han convertido en tres hermanas más.

