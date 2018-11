Siendo parte de una de las familias más mediáticas el mundo, Khloé Kardashian sabe que lo que pase en su vida personal nunca pasará inadvertido. Es por ello que las especulaciones en torno a una supuesta infidelidad por parte de su pareja, Tristan Thompson, difícilmente serán olvidadas por sus fans. Ahora, cuando esos duros momentos parecen haber quedado atrás, por fin se ha revelado cómo fue que Koko dio la bienvenida a su hija True, en medio de duros rumores que golpeaban su relación con el basquetbolista, y ella misma ha revelado la razón por la que lo perdonó y le permitió estar presente en ese instante único.

VER GALERÍA

Uno de los episodios más esperados de Keeping Up with the Kardashians es sin duda el transmitido este domingo, pues mostró todo lo que rodeó al nacimiento de la hija de Khloé el pasado mes de abril. El reality evidenció lo que ya se suponía, a Koko sumamente afectada por las noticias de que Thompson, padre de True, le había sido infiel con varias mujeres mientras ella se encontraba embarazada. Sin embargo también expuso las razones de la famosa para darle una oportunidad. “Sin importar lo que Tristan me hizo, nunca iba a quitarle ese momento ni a True ni a Tristan. Ella no sería castigada por sus acciones. Él es su padre y ambos se merecen amarse tan profundamente como puedan”, confesó la hija de Kris Jenner en el programa.

VER GALERÍA

Keeping Up with the Kardashians mostró a Khloé en el hospital, momentos antes de dar a luz a su pequeña, cobijada por su famosa familia y también acompañada por Tristan. “Dejé muy claro que seguía asqueada por sus acciones, pero no iba a permitir que nada arruinara este momento que había estado esperando toda mi vida”, dijo la también empresaria de 34 años, además confesó que en cuanto supo lo que su pareja había hecho, su primera reacción no fue la más madura. "Bueno, hice algo un poco inmaduro como poner emojis de cuchillos o caras con sudor el día que me enteré, pero necesitaba sacar aquello de mí", reveló.

VER GALERÍA

No obstante, la presencia de Thomson no causó nada de gracia a las Kardashian, quienes no pudieron ocultar su molestia ante las acciones de su cuñado, sin embargo Khloé explicó: “Amo a mis hermanas más que a nada en este mundo y respeto y honro completamente sus opiniones. Pero no estaban ahí cuando empecé la labor de parto y le dije a Tristan lo que quería en la sala de partos)", detalló Koko. La estrella de televisión confesó a sus seguidores que ver el más reciente capítulo del reality no fue para nada fácil, pero que finalmente se animó a verlo. “No estaba segura si iba a poder ver el episodio de esta noche, pero al leer varios de sus tuits decidí que lo iba a ver con ustedes”, dijo en Twitter.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Aunque en esta emisión Khloé se mostró bastante comprensiva, hace un par de semanas no se contuvo al manifestar su enojo por las acciones de Tristan. "Doy gracias a Dios de que no hubiera una cámara conmigo en Cleveland. No describiré en palabras lo que hice, pero digamos que tuvo suerte de que estuviera embarazada de nueve meses", escribió en una serie de tuits al recordar que en ese entonces se encontraba en la ciudad donde el basquetbolistas juega con los Cavaliers, y de donde se mudó a Los Ángeles poco después del nacimiento de la bebé.

VER GALERÍA