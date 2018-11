El romántico mensaje que Aislinn Derbez dedicó a Mauricio Ochmann por su cumpleaños

Con dos años y medio de matrimonio, y una hermosa hija en común, Aislinn Derbez no podría estar más enamorada de Mauricio Ochmann. Siempre detallistas y compartiendo sus alegrías, la pareja suele documentar en sus redes sociales los momentos importantes, y el cumpleaños del actor no podía ser diferente. Esta mañana, Aislinn ha tomado su cuenta de Instagram para publicar un romántico mensaje en el que no solo celebra la vida de quien describe como ‘un hombre maravilloso’, sino que también abre su corazón para compartir un poco de su vida en pareja.

“Algo muy bueno habré hecho para estar con este hombre maravilloso. Y yo digo que hay que hacerle un monumento o algo porque si de por sí no soy de carácter fácil, últimamente ha aguantado la bipolaridad de mis hormonas del embarazo y postparto (pobre)”, comienza la dedicatoria que Aislinn publicó con una foto de su enamorado. “Su ejemplo me ha enseñado a ser una madre más paciente, amorosa, dedicada…a veces creo que él es mejor ‘mamá’ que yo (sólo le falta amamantar). Y obvio que no todo es miel sobre hojuelas y a veces nos queremos ahorcar, porque la pareja es un espejo que refleja lo mejor y lo peor de uno mismo y de uno depende culpar al de enfrente o indagar dentro para transformar eso que tanto nos choca”, continuó en este mensaje que rápidamente ha acumulado los likes de sus seguidores.

“Él un día me dijo ‘el amor nunca es suficiente en una relación’ y yo me enojé, pues según yo el amor lo puede todo. Y después me di cuenta que tenía mucha razón, que al pasar los más, por más que haya amor, las relaciones se deterioran, se acaban si no las cuidas, las trabajas y cultivas, pero sobre todo si no trabajas en ti mismo”, explicó Aislinn, que finalizó con un romántico mensaje. “Lo admiro y lo amo profundamente y me lo quiero quedar para toda la vida. ¡Ah! Y por cierto, HOY es su cumpleaños, así que felicítenlo demasiado ¡porque se lo merece!”.

Ante un gesto como éste, Mauricio no podía quedar indiferente e inmediatamente respondió: “Te amo con todo mi ser @aislinnderbez ¡Gracias por ser mi amor y mi compañera de viaje en esta vida! Te amo, te honro y te agradezco desde lo más profundo de mi alma”.

