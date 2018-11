Adam Levine, enamorado y en su papel de mejor esposo en el Victoria's Secret Fashion Show

Testigo de los logros de su esposa, Adam Levine no podía faltar a una importante cita: el regreso de su amada Behati Prinsloo a la pasarela del desfile de Victoria’s Secret, el cual fue celebrado en la ciudad de Nueva York. Esta fue una ocasión de lo más especial para la modelo, quien hizo su regreso triunfal al importante evento tras dos años de permanecer ausente, pues este tiempo lo dedicó a su embarazo. Y claro, el cantante fue de los más emocionados en la front row, desde donde apreció el fascinante momento en que Prinsloo brilló, segura de sí misma, y orgullosa de seguir cosechando logros profesionales.

Sin perder ningún detalle de lo que estaba pasando, Adam fijó enteramente sus ojos y la atención en cada una de las intervenciones de su esposa, a quien animó en todo instante. Por supuesto, al vocalista de Maroon 5 se le vio organizando la porra cada vez que salía Behati, lanzando gritos de emoción y contagiando de alegría a quienes se encontraban a su lado, el diseñador Alexander Wang, Diplo y hasta el rapero Wiz Khalifa, con quienes compartió su felicidad.

Mientras tanto, desde la pasarela, Behati era la protagonista de un espectacular episodio que también fue celebrado por sus compañeras, en especial de la modelo Candice Swanepoel, quien a poco más de cuatro meses de haber dado a luz, también regresó al Victoria’s Secret Fashion Show. Y es que en días pasados la esposa de Adam Levine compartió un mensaje de aceptación a través de sus redes sociales, detalle que fue celebrado por sus colegas. “Después de dos bebés, hacer el @victoriasecret show se sentía como un sueño lejano, pero estoy orgullosa de estar de vuelta y estoy orgullosa de mi cuerpo y de lo que puede hacer, me siento más fuerte y sana que antes con dos hermosas bebés”, publicó en una historia de Instagram.

A la par del privilegio de contar con la presencia de su esposo, Behati no contuvo las ganas de dar el merecido reconocimiento al gran equipo de ángeles con los que ha trabajado, sobre todo por lo que significó para ella este regreso. “Sentí que nunca me había ido, amo a tanto a mi familia @victoriassecret. Mi primer show fue en 2007, es muy loco pensar en cómo el tiempo se ha ido. Estoy nerviosa y muy agradecida por todo esto. Hagámoslo”, escribió en una fotografía que compartió en Instagram horas después de su fascinante participación.

Retomando la marcha, no olvidó revelar a sus fans algunos instantes de lo que acontecía tras bambalinas, como cuando tomó un descanso explicando lo emocionada que estaba por este momento. Pero no todo terminó ahí, porque la feliz pareja luego caminó por la alfombra del after party del evento, tan enamorados y cada uno luciendo de lo más impecables.