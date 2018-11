La razón por la que Kourtney Kardashian se reunió con su ex, Scott Disick, y su novia Sofia Richie

Han pasado ya tres años desde que Kourtney, la mayor de las hermanas Kardashian, puso fin a su matrimonio con Scott Disick. Tras la mediática ruptura, la pareja siguió adelante con sus vidas y se dio nuevas oportunidades en el amor. Sin embargo, la famosa se había mostrado un tanto renuente a aceptar la relación de su ex con Sofia Richie, quien es muchos años menor que él. Pero ahora todo parece haber dado un giro, pues ante la sorpresa de muchos, la hija mayor de Kris Jenner aceptó reunirse con su ex marido y su joven novia, en una cita que ha despertado todo tipo de interrogantes.

Se trata de la primera vez, desde que Scott inició su noviazgo con Sofia hace un año que esta pareja ha sido vista junto a Kourtney. De acuerdo a fotos retomadas por People, difundidas inicialmente por RadarOnline, Disick fue captado junto a la modelo de 20 años mientras abandonaba el restaurante Nobu, en Malibú, California. Pero la sorpresa vino después, ya que Kardashian salió luego el mismo local, aunque por separado y partió en un vehículo distinto. Al parecer, estas tres celebs cenaron juntas en una velada que muchos fans se apresuraron a señalar que fue seguramente tensa, dadas las opiniones que la estadounidense de 39 años ha manifestado sobre el noviazgo de su ex, del que se había confesado incrédula de su seriedad, debido a la diferencia de edades, ya que él es 15 años mayor que la joven.

Con respecto a la comentada cena de tres, una fuente reveló a People algunos detalles del encuentro, al que Kourtney llegó sola, mientras que Disick y Richie llegaron juntos. Y tal como algunos fans sospecharon, la tensión habría caracterizado la cita. "Fue una cena rápida", dice el informante a la revista. "Parecía un poco tenso. No era como si todos fueran amigos y estuvieran saliendo por diversión. Parecía más una cena de negocios”, explicó.

Otra fuente consultada también por People aseguró que Kourtney "no necesariamente se preocupa por conocer mejor a Sofia, pero siente que era necesario hacerlo por sus niños". Y es que pese a sus dudas respecto al noviazgo de Scott, lo cierto es que parece ir en serio. "Sofia pasa tiempo con los niños de Kourtney, así que ella quiere asegurarse de que todos estén en la misma página", dijo el mismo informante a la revista. “Scott y Sofia tienden a meterse en discusiones. Kourtney quiere asegurarse de que los niños estén en un ambiente positivo cuando estén en la casa de Scott. Ella está estableciendo reglas sobre cómo deben ser las cosas cuando los niños están con Scott", explicó.

Scott y Kourtney estuvieron casados por nueve años y tienen tres hijos juntos: Mason, Reign y Penelope. Aunque ahora la estrella de Keeping Up with the Kardashians se ha mostrado más abierta a establecer una relación con Sofía, antes había manifestado su descontento por el hecho de que la joven conviviera con sus hijos. "Haces lo que te da la gana y no me parece bien", reprochó Kardashian a su ex en un capítulo del reality difundido en septiembre, en el que discutieron porque Disick había presentado su novia a sus hijos sin consultarlo antes con su ex esposa. Pero al menos en este momento, las cosas parecen ir marchando de un modo más amable y cordial entre los tres.

