Khloé Kardashian sobre la infidelidad de Tristan: 'Tuvo suerte de que estuviera embarazada de nueve meses'

Aunque ahora son una familia feliz, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson. De hecho, los fans de la estrella de televisión difícilmente podrán olvidar el escándalo en medio del cual se dio el nacimiento de True, la hija de la famosa pareja. Ahora, este trago amargo ha venido a reavivarse debido al más reciente episodio de Keeping Up with the Kardashians, y es que en dicho programa se dio a conocer la reacción de Koko y de su mediático clan cuando se revelaron una serie de supuestas infidelidades por parte del basquetbolista.

El capítulo en cuestión, grabado el pasado mes de abril pero transmitido apenas ayer, provocó una ola de reacciones en redes sociales, y Khloé no podía permanecer callada. "Quería tener una experiencia bonita en el parto por mi propio bien y por los recuerdos que espero compartir algún día con True cuando sea mayor”, escribió la celeb de 34 en su cuenta de Twitter. “Quiero que tenga videos y fotos en los que su papá esté ahí, sosteniéndola en brazos. Quiero que sepa que la queremos y que es mi felicidad absoluta”, agregó la famosa al explicar las razones de por qué, pese al escándalo que se suscitó previo al nacimiento de su hija, nunca consideró que Tristan no estuviera presente.

“Decidí dejar a un lado mis propios sentimientos e intentar contar con tanta energía positiva a mi alrededor como pudiera. Mi prioridad era el nacimiento de mi hija y no iba a permitir que nadie perturbara ese momento", agregó Khloé, sin embargo no pudo permanecer indiferente ante el tema de la infidelidad de Thompson y por un momento subieron de tono sus tuits. "Doy gracias a Dios de que no hubiera una cámara conmigo en Cleveland. No describiré en palabras lo que hice, pero digamos que tuvo suerte de que estuviera embarazada de nueve meses", detalló al recordar que en ese entonces se encontraba en la ciudad donde Tristan juega con los Cavaliers, y de donde se mudó a Los Ángeles poco después del nacimiento de la bebé.

Y es que la situación no era para menos, pues cuando Khloé estaba preparándose para dar a luz, se difundieron una serie de video que exponían a Tristan con distintas mujeres. La penosa situación lo fue también para las hermanas de Koko quienes hablaron al respecto en Keeping Up with the Kardashians. "No paran de salir más historias, la verdad. Muchos amigos me están llamando ahora para contarme otras cosas”, dijo Kim en el más reciente episodio del reality. “Le he dicho que qué espera obtener de él, que lo piense bien. Va a pasar el resto de su vida nerviosa y preocupada, no va a contar con ninguna seguridad porque, si le ha sido infiel ahora, significa que nunca cambiará", agregó.

La desagradable situación fue algo difícil de abordar para la familia, cuyas reacciones de sorpresa e indignación fueron expuestas en el capítulo. Y fue Kylie, la más pequeña de las hermanas, quien en un principio se hizo del valor para darle las malas noticias a Koko sobre lo que se estaba comentando. "Nadie tenía el valor de contárselo a Khloé porque sabíamos que estaba a tan solo unos días de dar a luz. No queríamos estresarla, pero sabíamos que era lo correcto. Me tocó a mí. No quería herir sus sentimientos, pero creo que era mejor que se enterara a través de uno de nosotros que por internet", confesó la joven empresaria en el episodio, que sin duda era uno de los más esperados de la temporada. Ahora, con True a poco de cumplir siete meses de nacida, las cosas parecen ir bien entre Kardashian y Thompson, de hecho se ha especulado que la famosa podría volver a Cleveland con el padre de su hija.

