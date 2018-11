Si hay algo que no está dispuesto a tolerar… ¡es que se convierta en el blanco de las críticas y difamaciones! Ese es el caso de Alejandro Fernández, quien no se quedó callado y decidió expresar su sentir después de convertirse en el blanco de mil y un comentarios negativos, pero sobre todo por un video que ha visto en las redes que, al parecer, lo ha molestado mucho.

Y después de ofrecer un concierto en Guadalajara, el cantante de 47 años decidió publicar una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece cantando vestido de charro mientras ve hacia arriba. “Gracias mi Guadalajara, mi aire, mi vida, mis amigos, mi familia, ustedes mi público son los que me hacen más fuerte cada que lo necesito, no tengo que aclarar nada a nadie, solo decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre, claro como el agua”, inició el famoso en la emotiva carta que dirigió tanto a sus seguidores como amigos y familiares.

Ahí, Alejandro aprovechó para pedirles a todos los que estuvieran leyendo su mensaje que hicieran buen uso de las redes, pues éstas pueden llegar a inquietar e incluso a dañar la vida de las personas, algo que él ha vivido en carne propia múltiples ocasiones, afectando tanto su imagen como el bienestar de su familia por las frases, videos o publicaciones que la gente hace respecto a su persona, algo de lo que sin duda no está de acuerdo.

“Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo. Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales, para no dañar a los demás sin fundamentos. ¡México son ustedes los que me hacen fuerte! Juntos podemos #SerConscientes”, finalizó el cantante en dicha publicación.

El apoyo al famoso no se hizo esperar y amigos así como fans de inmediato aplaudieron las palabras de Alejandro, llegando a más de 57 mil ‘me gusta’ en dicha publicación, en la cual se podía leer un comentario de su hija, Camila Fernández, quien al parecer se inspiró en el mensaje de su papá al agregar el hashtag #SerConsciente seguido por la frase “Te amo”, a lo que el cantante contestó que la extrañaba. ¿Será que, con esta carta, el famoso iniciará un movimiento en redes? ¡Solo el tiempo lo dirá!

