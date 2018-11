Jorge Poza recuerda el difícil momento que vivió al terminar su relación con Mayrín Villanueva

¡Libre de rencores y tristezas del pasado! Ese es el caso de Jorge Poza, quien sorprendió al abrir su corazón como nunca antes y confesar cómo vivió uno de los momentos más difíciles al lado de su ex esposa, Mayrín Villanueva, esto al darse cuenta que el amor entre ambos había terminado.

Y sin guardarse ningún sentimiento, el famoso de 40 años afirmó que se sentía tranquilo y libre de resentimientos por la relación que mantuvo Mayrín con Eduardo Santamarina -cuando aún estaban casados-, algo que afirma no fue un error, sino una cosa del destino y la vida que definitivamente ya superó. “Cuando alguien en una relación comete… no es un error, sino que simplemente es algo que se suscita dentro de la vida de cada uno… dentro de una relación, pues evidentemente hay cosas que se rompen y eso duele”, expresó al programa De Primera Mano.

Jorge también agregó que no le provoca molestia alguna que Mayrín haya tocado este tema hace algunas semanas en un programa de televisión, en donde ella admitió no sentirse orgullosa por la manera en la que inició la relación con Eduardo, quien ha sido su esposo por más de 10 años. Esta situación, sumada con otros factores, derivó en el divorcio de la actriz y Jorge en 2008, después de que los actores decidieron separarse mutuamente.

“Por supuesto que no [me molesta]. Me parece que somos dos personas completamente adultas y responsables de nuestros dichos y cada quien se debe de hacer responsable de sus palabras y de las respuestas que da. Molestia… ¿por qué? ¡Claro que no!”, dijo Poza en dicha entrevista.

Eso sí… Jorge recalcó que solo siente cariño así como respeto por su ex esposa, además de no guardar rencores o cualquier otro sentimiento negativo pues ya superó el difícil momento que vivió con Mayrín, con quien tiene dos hijos: Romina y Sebastián.

“Por supuesto [que ya la perdoné]. Desde luego. Además yo no soy nadie para perdonar. Creo que la misma vida se encarga de encaminarnos y decirnos en dónde hemos cometido errores entonces, yo no soy quien perdona. Por lo menos no en mi vida; yo no ando perdonando a gente o a personas. Creo que la misma vida se encarga de hacer eso. Yo simplemente lo acomodé en su respectivo lugar y seguí adelante con mi camino”, finalizó el mexicano.

