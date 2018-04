Atala Sarmiento da a ¡HOLA! sus primeras impresiones tras la conferencia de Pati Chapoy

Tras la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando, Pati Chapoy convocó una rueda de prensa junto con el resto de los presentadores sobre el fin de su participación en el programa. En ella, Chapoy informó que la razón principal de la salida de Atala fue que no pudieron llegar a un acuerdo sobre su contrato laboral. La titular del programa comentó: “Ella tomó la decisión de renunciar. Durante estos ocho meses que no quiso firmar, nunca se acercó a mí, nunca se sentó a decirme ‘qué quiero’, ‘qué necesito’”.

Atala Sarmiento vía telefónica con ¡HOLA! dio sus primeras impresiones después de la conferencia de prensa ofrecida por su ex jefa y aclaró que existe alguna inexactitud respecto a la versión de Ventaneando sobre cómo fue su salida del programa y de la empresa. La presentadora aclaró: “Quedé en excelentes términos con la empresa, la cual me dio todo su respaldo. Estoy muy agradecida con TV Azteca por todo lo que ha hecho por mi todos estos años y especialmente en este proceso de salida. Aunque ahora estoy en un momento de incertidumbre profesional sé que las cosas van a estar súper bien el día de mañana” . Por otro lado, Atala publicó un comunicado de prensa en su Twitter personal en donde explica con detenimiento las razones de su salida de la empresa y como sucedió.

Unos de los fragmentos dice: “Se me entregó un contrato que no estuve dispuesta a firmar ya que había algunos términos en los que no estaba de acuerdo. No convenía a mis intereses. Durante este tiempo estuve dialogando con ejecutivos para que ambas partes llegáramos a un acuerdo. Habíamos avanzado en algunas partes. El día 19 de marzo, se me comunicó que tenía que firmar el contrato en el plazo de una semana o no podía continuar trabajando en Ventaneando”. Añadió que más tarde la directora del programa le informó que debía reunirse con los ejecutivos para arreglar su contrato.

Finalmente, el día 22 de Marzo fue convocada a una reunión con la parte jurídica de la empresa y la directora de talento de TV Azteca: “Me informaron que tenían instrucciones específicas de firmar el contrato tal como estaba o tendría que abandonar el programa el 26 de marzo”. Sarmiento no lo firmó y se le invitó a salir de la empresa de forma amistosa. “Sólo les puedo decir que ese día ha sido el programa más difícil que hecho en 22 años de carrera. Inmediatamente sentí la tensión. Al terminar, me dijeron que tenía una cita con Pati Chapoy al día siguiente”, narró en este video la conductora. La presentadora señala que llegó a trabajar como todos los días cuando le comunicaron que sus llamados para los programas estaban cancelados así como su cita con Chapoy y que debía de irse a su casa.

Por otra parte, Atala en el comunicado agradece las risas con sus compañeros de programa y “los momentos generosos” con Pati Chapoy ya que “ha sido la primera persona en confiar en ella a los 22 años para desarrollar una carrera televisiva”. La presentadora aprovechó también a despedirse de sus fans vía Twitter: “Ya que no pudo hacerlo en el programa como le hubiera gustado”.