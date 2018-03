Las visitas de Estado suelen ser el momento favorito de los amantes de la moda y en esta ocasión, Brigitte Macron no ha decepcionado. Durante su recepción a los Duques de Luxemburgo, la esposa del Presidente Macron, ha partido plaza con sus looks pero ninguno como el vestido que lució para la cena que ofrecieron en el Elíseo para sus invitados especiales. Dando muestra de que mantiene una silueta perfecta, Brigitte se aventuró con un diseño muy ceñido al cuerpo y en color blanco, combinación que no cualquiera puede explotar al máximo.

La elección perfecta para esta noche fue un vestido de seda con mangas largas y un sutil corte imperio modernizado en color marfil. Dejando que los detalles hicieran el look, contaba con un diminuto escote en V que era el preámbulo perfecto para las lentejuelas plateadas que llevaba en hombros. La creación no podría ser de otra firma sino de Louis Vuitton, la cual la ha acompañado desde su llegada al Elíseo y la que se dice ha pedido de forma explícita al participar en algunas sesiones de fotos.

Para dejar que este diseño luciera por todo lo alto, Brigitte llevó la melena recogida en un chongo oculto y manteniendo el tema del look, lució unos zapatos en marfil con puntas en plateado de la misma firma. Tal como sucedió con el vestido que fue hecho especialmente para la Primera Dama de Francia, los zapatos podrían haber corrido con la misma suerte, ya que son de varias colecciones anteriores de la firma.

Pero si el vestido era el centro de las miradas, Brigitte no tuvo miedo de aderezarlo con joyas espectaculares. Mientras dejó que los pendientes fuera discretos para no robar protagonismo a su escote, las sortijas no dejaron a nadie indiferente. La rubia de 64 años lució dos anillos de diamantes de gran tamaño, los cuales competían en destellos con las lentejuelas del vestido. Uno de ellos, el que suele usar en su mano derecha incluso en eventos de día, mientras que el otro con un gran diseño floral parece haber sido un estreno para esa noche.

Aunque la Primera Dama francesa hace gala a su nacionalidad y siempre se deja ver de lo más estilosa, ha sido con este look con el que ha logrado acaparar los titulares a nivel mundial. Si su historia de amor hizo conocido su nombre alrededor del globo, poco a poco es su guardarropa el que comienza a robarse todo el protagonismo.

