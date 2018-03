El encantador encuentro entre Aitana Derbez y Kailani –sí, es la primera foto de la bebé

El orgulloso abuelo ya había adelantado un poco sobre la reacción de Aitana Derbez al saber del nacimiento de la bebé más esperada. Pero nada nos podía preparar para la ternura del primer encuentro entre Kailani Ochmann y quien seguramente será su tía favorita. Fue Aislinn Derbez quien compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen del encantador encuentro en el que posan, Mauricio Ochamnn con su bebé en brazos y una sorprendida Aitana viendo a la nena.

Junto a la que se ha convertido en la primera –y muy esperada- fotografía de Kai en las redes sociales, Aislinn escribió: “Una princesa conociendo a otra princesa. Los amo”. En la imagen, Aitana está vestida a la altura de la situación con un hermoso vestido de princesa (a decir de su peinado y de su amor por Frozen, se cree que es el de Elsa). Mientras el feliz papá carga a Kai en una mantita rosa, Aitana se acerca curiosa a ver a la bebé, que seguramente se convertirá para siempre en su más querida compañera de juegos.

Hay que recordar que Aislinn y Aitana son especialmente cercanas y que la hermana menor vivió muy de cerca la dulce espera de la bebé. Es así como a unos días de la llegada de la más pequeña integrante de la familia Derbez, Aitana ha podido conocer a su sobrinita.

Durante esta semana, Eugenio compartió cómo fue la reacción de Aitana al saber del nacimiento y es que al ser tan pequeñita, tuvo que entender un poco más la noticia (de forma muy ingeniosa, con la ayuda de un juguetito de por medio). “Aitana está muy emocionada (…) Me dio mucha risa porque cuando nació me mandó mi hija una foto de la bebé, entonces le dijimos a Aitana ‘¡vamos a ir a ver a la nueva bebé!’ y la cara de Aitana fue totalmente de… pensamos que le iba a dar gusto y se puso completamente seria, seria. Le preguntamos ‘¿no quieres ir a conocer a la nueva bebé?’ y no dijo nada. A partir de ahí se empezó a poner muy berrinchuda, muy chipil, me dio mucha risa que le empezaron a dar un poquito de celos”, comentó Eugenio en entrevista con Ventaneando.

Las buenas noticias no paran para esta familia que está por celebrar en grande la primera aparición de Eugenio en los premios Oscar esta noche, cuando participe como presentador en la gala.

