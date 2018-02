Michelle Salas se confiesa y habla sobre cómo es tener un papá como Luis Miguel

“Es un arma de dos filos”, fue lo primero que Michelle Salas respondió ante el cuestionamiento de uno de sus fans que sin tapujos le preguntó “Tener un padre famoso, ¿te ayudó mucho o poco a estar dónde estás?”. Tan simpática como siempre, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel organizó con sus seguidores una divertida dinámica para su más reciente video en ¡Hola! 4u, donde pidió a su público que le enviaran una lista de cosas que quisieran saber de ella y sin pelos en la lengua contestó a cada una.

Sin duda, una de las preguntas que más le tomó tiempo contestar fue la que tuvo que ver con sus papás, pues si bien agradeció que por ellos se ha hecho de varios contactos, también contó la parte no tan divertida de ser “hija de”: “Mi familia toda está en este medio, del espectáculo, de la actuación de ta, ta, ta... y tener un padre famoso me ha ayudado en muchas cosas, sí. He conocido a mucha gente por medio de él o de mi mamá o de mi abuela que, a lo mejor, me han ayudado a que algo sea más fácil, pero eso no significa que me lo han regalado, que yo nunca he trabajo y he luchado por realmente quitarme un poco el peso de decir que mi papá es famoso o que mi mamá… y eso es el otro lado de la moneda”, explicó.

Michelle continuó asegurando que desde muy pequeña tuvo que lidiar con la fama, de manera indirecta, y que no podía impedir que los medios en ocasiones dieron una falsa imagen de ella: “Yo estoy muy expuesta a que me estén comparando o que me estén criticando y no me puedo quitar el ser ‘hija de’ y me ha costado trabajar para forjar un nombre y estoy muy contenta de poder demostrar quién soy. Porque esa parte de la Michelle que ponían antes, pues no era así y pues… ‘¡Viva la nueva Michelle!’”, comentó divertida.

Sobre si en algún momento quisiera seguir los pasos de su papá en el mundo de la música dijo:“He pensado en ser cantante, ¿por qué? Porque me encanta la música, me fascina la música porque es algo que traigo en la sangre. Creo que a lo largo de los años me he dado cuenta también que la vida del cantante es muy sacrificada. No lo descarto porque me gusta, pero me da un poco de pena, canto más en la regadera, en la tina y cuando me tomo un par de vinos, pero bueno, a lo mejor los sorprendo con una canción por ahí”.

La influencer también habló de su nuevo tatuaje que dice Only you, asegurando es un recordatorio para nunca olvidar que si bien es importante la familia, los amigos y la pareja, al final en esta vida sólo estás tú: “Para estar bien con alguien más tienes que estar tú bien primero”.