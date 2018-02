Apenas el pasado 14 de febrero Adam Levine compartía una foto de Behati Prinsloo en la última etapa de su embarazo y dos días después la pareja ha recibido la llegada de su segundo bebé. Según han confirmado distintos medios internacionales, Behati y Adam –que ya habían confirmado esperaban una niña- han nombrado a la pequeña Geo Grace Levine. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado noticias al respecto a través de sus redes sociales.

Geo Grace viene a convertirse en la hermanita menor de Dusty Rose, quien nació en septiembre del 2016. Fue precisamente un año después, cuando la supermodelo compartió las buenas nuevas de su segundo embarazo a través de las redes sociales. De forma muy sencilla, Behati posó frente al espejo de su casa mostrando su baby bump con la simpática leyenda: Round 2.

Si la modelo dio la noticia del embarazo, fue el guapo papá quien se encargó de compartir que por segunda ocasión estaban esperando una pequeña. “Es una niña, vamos a tener otra niña”, dijo un feliz Levine durante su entrevista de noviembre pasado en el show de Ellen DeGeneres. Claro, esto no significa que se quedará con las ganas de un varón, pues al parecer la pareja se dispone a tener muchos pequeños en casa. “Quiero muchos, me encanta el caos…(Behati) fue hija única, así que quiere tener como 100 bebés. No sé si pueda hacer eso, son muchos bebés”, dijo con buen humor el músico.

En los últimos meses, Behati ha presumido orgullosa su pancita a través de su cuenta de Instagram. Aunque se ha mantenido alejada de los reflectores, ha querido tener a sus seguidores al tanto de esta dulce espera a través de fotografías de su día a día. En estas publicaciones, Dusty también ha comenzado a aparecer más y a tener un papel protagónico que seguramente confirmará al convertirse en hermana mayor.

Al parecer, la modelo está encantada en su faceta de mamá, algo que Adam también ha disfrutado ampliamente. Aunque suelen ser privados con su vida familiar, en algunas ocasiones han dado algunos tiernos vistazos de su faceta como papás. Las imágenes más tiernas de Dusty Rose surgieron cuando apareció por primera vez en público durante la develación de la estrella en Hollywood de su famoso papá.

