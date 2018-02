Después de siete años de relación y dos años y medio de matrimonio, parece que Jennifer Aniston y Justin Theroux han decidido tomar caminos separados, según ha confirmado un publicista de los actores. Según el comunicado la pareja ha decidió a finales del año pasado poner punto final a su relación de forma amistosa y de mutuo acuerdo. La sorpresiva noticia llega después de que Jennifer y Justin pasaran unos meses a la distancia, con él en su departamento de Nueva York, mientras ella permaneció en su residencia de Los Ángeles. Las distancias solo se harían más grandes a sabiendas de que él tendría que grabar su show en Atlanta, mientras ella comenzaría grabaciones en Budapest con Reese Witherspoon.

VER GALERÍA

“En un esfuerzo por reducir cualquier especulación, hemos decidido anunciar nuestra separación. Esta decisión fue mutua y hecha con amor a finales del año pasado. Somos mejores amigos y hemos decidido seguir por caminos separados como pareja, pero esperamos continuar con nuestra preciada amistad”, comienza el mensaje que publicó esta tarde la pareja.

“Normalmente haríamos esto en privado, pero dado a que la industria del chisme no resiste la oportunidad de especular e inventar, queremos abordar la verdad directamente. Cualquier otra cosa que se imprima sobre nosotros que no venga directamente de nosotros, es la narrativa ficticia de alguien más. Sobre todas las cosas, estamos determinados a mantener el profundo respeto y amor que tenemos por el otro”, se lee en el comunicado que fue compartido a través del publicista de Jennifer, Stephen Huvane, a Associated Press.

De acuerdo a este mismo mensaje la decisión de la separación “fue mutua y hecha con amor a finales del año pasado”. Esto explica la ausencia de Theroux en el cumpleaños 49 de la actriz el pasado 11 de febrero, el cual celebró en Malibú rodeada de sus amigas Courteney Cox, Andrea Bendewald, Leigh Kilton-Smith y Kristin Hahn. Aquel día también extrañó que el actor no hiciera referencia al cumpleaños de su esposa a través de sus redes sociales, a pesar de que en ocasiones anteriores lo había hecho con el de algunos amigos. El año pasado, celebraron esta fecha juntos con un viaje a Los Cabos.

VER GALERÍA

Sorprendentemente, a finales de año, los dos fueron fotografiados juntos disfrutando de unas vacaciones en este paraíso turístico mexicano, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuándo se dio la separación de forma oficial.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer Aniston y Justin Theroux, sol y relax en México

Angelina Jolie y Jennifer Aniston, así fue el reencuentro más esperado de los Golden Globes 2018

Jennifer y Justin se conocieron en 2008, durante la grabación de la cinta Tropic Thunder en Hawái, tres años después del divorcio de la actriz con Brad Pitt. No fue sino hasta el 2011 cuando comenzaron su relación para llegar al altar en una boda sorpresa el 5 de agosto del 2015. Los invitados creyeron que asistían a la fiesta de cumpleaños de Theroux, pero en realidad se trataba del esperado enlace. Desde entonces se habían vuelto inseparables, hasta esta noticia que ha llegado con la misma sorpresa que su enlace matrimonial.

VER GALERÍA