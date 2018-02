Vanessa Huppenkothen del pasado de su carrera: ‘Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento’

Con una sólida carrera en el mundo del deporte, pocos imaginarían que Vanessa Huppenkothen tiene uno que otro arrepentimiento. Pero con mucha madurez y en retrospectiva, la conductora de deportes ha admitido con mucha honestidad que hay una que otra cosa en el pasado que hubiera preferido no haber hecho. Durante una sincera entrevista con Adela Micha, Vanessa ha abierto su corazón para hablar de esos momentos y de cómo ha cambiado el rumbo de su historia profesional.

Por supuesto, Micha no podía dejar de preguntarle sobre su salida de Televisa y cómo tomó la decisión de salir de la televisora. “Hay un punto en la carrera de todas las personas, donde ya no ves crecimiento, donde pides crecer, pides hacer otras cosas y no se te da la oportunidad. Yo ya no estaba tan cómoda. Salí de Televisa. Varias empresas me buscaron. ESPN siempre fue mi sueño trabajar ahí, la verdad es que para deportes, es la meca del deporte”, dijo sobre su nueva empresa.

Con mucho humor, Adela le preguntó si en verdad sabía de deporte, “Sí, sí sé, me encanta, me apasiona, lo estudio, lo leo”. Aunque podría pensarse que siempre soñó con dedicarse a lo que hace, la realidad es que llegó un tanto por casualidad. “Estaba estudiando mi carrera en el ITAM, mi mamá me inscribió en Nuestra Belleza”, a partir de ahí las cosas se fueron dando. “Mi sueño nunca fue estar en la televisión, yo quería trabajar en una embajada representando a México en algún lugar del mundo”, y cómo no hacerlo si la rubia habla cinco idiomas y se encontraba enfocando en una carrera de Relaciones Internacionales.

Ya en Televisa, Adela también decidió cuestionarla sobre su entonces jefe Javier Alarcón, “Pesado…era un jefe muy exigente. Quería entrar a su oficina y reclamarle muchas cosas y es de esas personas que como que te haces chiquito. No le puedes decir nada. Tiene una personalidad muy fuerte. La que acababa regañada era yo”, eso sí, dejó claro que en algún momento le dijo lo que quería decirle.

Aunque dijo que no le dolió mucho su salida de Televisa, también habló en retrospectiva: “Fue buena experiencia, la verdad es que aprendí mucho, viajé por muchos lugares, cubrí los mejores eventos. Hice cosas que no debía haber hecho, no me arrepiento de haber estado en Televisa. Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento a veces”.

Sobre esos arrepentimientos, los casos eran muy puntuales: “Apuestas y tienes que salir en bikini…yo creo que la dignidad está…te utilizan como un objeto y la verdad no lo eres, yo quería demostrar mi conocimiento y quería demostrar que sé de deportes y por eso estoy feliz ahorita, lo estoy haciendo, lo logré, estoy en un lugar en donde estoy haciendo lo que me gusta y lo que siempre quise hacer”, dijo contenta.

