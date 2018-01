Kourtney Kardashian narra la agresiva reacción de Scott al enterarse de su noviazgo

Actualmente tanto Kourtney Kardashian como Scott Disick ya rehicieron sus vidas sentimentales, ella con el modelo Younes Bendjima y él con Sofia Richie, pero la cordialidad entre la expareja no llegó de inmediato. Durante el último episodio de Keeping Up With the Kardashians la mayor del clan contó a sus hermanas cómo fue la reacción del papá de sus tres hijos al enterarse que ella estaba saliendo con el argelino.

Aunque parece que ahora Scott ya asimiló la noticia y ha comenzado un romance con la hija menor de Lionel Richie, según relató Kourt esta no fue su primera impresión. Tras hacerse oficial el noviazgo de la empresaria con el modelo, luego de su primer viaje de pareja en Cannes, ella creyó prudente hablar con su ex para anunciarle que la relación iba en serio.

Kourtney explicó que a Scott no le hizo nada de gracia el anuncio: “Fui a casa de Scott porque me llamó y estaba realmente fuera de control. Estaba muy agresivo. Le dije ‘¡Me voy!’. Y comencé a llorar tuve que decirle, ‘Ni siquiera tengo que estar aquí’. Y luego dije ‘¡Siétante!’. Literalmente tienes que hablarle como a un loco, porque si no, no escucha”, explicó la empresaria a sus hermanas Khloé y Kim.

Kourtney aseguró que tuvo que dejarle claro a Scott que esta situación estaba fuera de lugar: “¿Cuándo será suficiente? Tengo tres hijos que cuidar”. Luego de esta calurosa discusión la mamá de Maison, Penelope y Reign decidió marcharse, sin embargo, para Scott el tema no quedó ahí. “La noche anterior me llamó a las dos de la mañana y, jamás me ha llamado tan tarde en una noche. Se dedicó básicamente a gritar y a preguntarme: ‘¿Pero qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo?”, comentó en otra parte de la charla.

Ante la llamada intimidante de su ex, Kourtney les contó a sus hermanas que ella decidió decirle: “Tengo un novio de 24 años, ¿no es lo más loco que ha ocurrido en este mundo? Y él me contestó: ‘¿Así que es tu novio eh?’. Y me colgó el teléfono”, narró la mayor de las hijas de Kris Jenner.

Aunque parece que la tempestad ha pasado, hace apenas unas horas, Kourtney y Bendjima estuvieron a punto de encontrarse con Scott y Sofia, pues ambas parejas eligieron Punta de Mita, Nayarit como destino para protagonizar una escapada romántica. ¿Coincidencia o alguno de los dos está siguiendo al otro?